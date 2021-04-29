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    Мессі висунув «Барселоні» умови, за яких він залишиться в клубі

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    Ліонель Мессі все життя грає за каталонський клуб - Мессі висунув «Барселоні» умови, за яких він залишиться в клубі
    Ліонель Мессі все життя грає за каталонський клуб
    Фото з відкритих джерел

    Капітан іспанської команди хоче новий контракт на два роки

    Вихід представників «Парі Сен-Жермен» на Ліонеля Мессі з пропозицією перейти до французького клубу не залишилися непоміченими в «Барселоні», за яку нападник виступає все життя. Як повідомляє TV3, іспанський клуб вже розпочав переговори з агентом футболіста Хорі про продовження контракту.

    За даними джерела, президент клубу Жоан Лапорта зустрівся з представником аргентинця і повідомив йому про бажання продовжити контракт з гравцем. При цьому, як повідомляється, функціонер попросив Мессі піти на компроміс із зарплати.

    Оклад Ліонеля зараз складає €10,5 млн на місяць і є найвищим серед усіх футболістів світу. Для порівняння, Кріштіану Роналду заробляє в «Ювентусі» €4,53 млн.

    Форвард хоче дворічний контракт. В угоді також має бути пункт, який передбачає його подальший переїзд в MLS і роль представника «Барселони» в США.

    Раніше Мессі отримав пропозицію від провідного клубу, від якої не зможе відмовитися.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі ФК Барселона
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