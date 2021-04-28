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    У футболі з’явився перший суддя-трансгендер. УЄФА в захваті

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    Такий вигляд тепер має чоловік, який став жінкою - У футболі з’явився перший суддя-трансгендер. УЄФА в захваті
    Такий вигляд тепер має чоловік, який став жінкою
    Фото з відкритих джерел

    Ізраїльський арбітр Сапір Берман офіційно змінив стать

    Футбольний арбітр Сапір Берман офіційно змінив стать. Після всіх офіційних процедур вона стала першою в світі суддею-трансгендером.

    «Мої амбіції не змінилися. Я хочу бути міжнародним суддею і йти далі, щоб працювати на найважливіших матчах, – повідомила Берман на прес-конференції.

    Футбольний союз Ізраїлю на сторінці в Twitter привітав Берман і повідомив, що пишається тим, що сталося.

    Перший матч арбітр-трансгендер проведе 2 травня – зустрічаються «Хапоель» (Хайфа) – «Бейтар» (Єрусалим).

    Раніше 27-річна Берман була відома під ім'ям Саги.

    Союз європейських футбольних асоціацій позитивно відреагував на неординарну подію в футболі. «Захоплююча історія, яка демонструє дух відкритості футболу. Молодець, Сапір Берман, ми з тобою!» – йдеться в повідомленні УЄФА.

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    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ
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