У футболі з’явився перший суддя-трансгендер. УЄФА в захваті

Футбольний арбітр Сапір Берман офіційно змінив стать. Після всіх офіційних процедур вона стала першою в світі суддею-трансгендером.

«Мої амбіції не змінилися. Я хочу бути міжнародним суддею і йти далі, щоб працювати на найважливіших матчах, – повідомила Берман на прес-конференції.

Футбольний союз Ізраїлю на сторінці в Twitter привітав Берман і повідомив, що пишається тим, що сталося.

Перший матч арбітр-трансгендер проведе 2 травня – зустрічаються «Хапоель» (Хайфа) – «Бейтар» (Єрусалим).

Раніше 27-річна Берман була відома під ім'ям Саги.

