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    «Чисто футбольне вбивство»: «Зорю» засудили, на користь «Шахтаря» чи «Колоса»?

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    Звично стриманий Віктор Скрипник іноді виходить з себе - «Чисто футбольне вбивство»: «Зорю» засудили, на користь «Шахтаря» чи «Колоса»?
    Звично стриманий Віктор Скрипник іноді виходить з себе
    Фото з відкритих джерел

    Луганці несподівано поступилися «Олімпіку» і не змогли скоротити в турнірній таблиці відстань від «гірників»

    «Зоря» втратила очки в перенесеному матчі чемпіонату України проти «Олімпіка» – 1:2. Під час зустрічі арбітр Микола Балакін прийняв низку спірних рішень: відмінив гол півзахисника луганців Артема Громова і вилучив воротаря «Зорі» Ніколу Васіля. Тренер команди Віктор Скрипник, м’яко кажучи, був дуже незадоволений роботою суддівської бригади.

    «Мені шкода моїх хлопців. Це вже не перший раз. Ну ми все одно будемо третіми. Ми підходимо до лідерів, але нас опускають, – сказав після зустрічі тренер «Зорі». – Мені в Україні вистачає екзотики. Боремося з «вітровими млинами». Все йде як комусь потрібно».

    Згодом матч розібрали експерти телеканалу «Футбол 1».

    За три тури до фінішу положення команд в турнірній таблиці таке: «Динамо» – 58 очок, «Шахтар» – 45, «Зоря» – 41, «Колос» – 37…

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олімпік ФК «Зоря»
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