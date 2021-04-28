Гравець «Шахтаря» розповів бразильцям про війну в Україні

Півзахисник «гірників» Майкон порівняв Бразилейрао з нашою Прем’єр-лігою

Футболіст «Шахтаря» в інтерв’ю Gazeta Esportiva порівняв чемпіонати Бразилії та України. Торкнувся півзахисник також теми війни на Донбасі, і розповів, як вона вплинула на рівень гри мільйонів у Прем’єр-лізі.

«В Україні є багато цікавих речей, про які майже ніхто в Бразилії не знає. Я теж не знав. Звичайно, у всього тут є зворотна сторона, як і в інших країнах світу. Зима в Україні дуже сувора, але у неї багато переваг, бразильці легко тут адаптуються.

Український футбол сильно постраждав під час війни з Росією. Тут були команди з великою купівельною спроможністю. Вони могли витрачати великі кошти на придбання коштовних гравців. Зараз багато компаній збанкрутували, футбол постраждав, як і все українське суспільство в цілому. Зрозуміло, що деякі команди не в змозі зрівнятися з «Шахтарем» і київським «Динамо». Але вони демонструють характер, як і бразильські клуби», – сказав Майкон.

«Шахтар» іде другим у чемпіонаті України і програв «Динамо» боротьбу за перше місце.