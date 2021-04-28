  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Гравець «Шахтаря» розповів бразильцям про війну в Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    23-річний Майкон встиг виграти чемпіонати Бразилії та України - Гравець «Шахтаря» розповів бразильцям про війну в Україні
    23-річний Майкон встиг виграти чемпіонати Бразилії та України
    Фото з відкритих джерел

    Півзахисник «гірників» Майкон порівняв Бразилейрао з нашою Прем’єр-лігою

    Футболіст «Шахтаря» в інтерв’ю Gazeta Esportiva порівняв чемпіонати Бразилії та України. Торкнувся півзахисник також теми війни на Донбасі, і розповів, як вона вплинула на рівень гри мільйонів у Прем’єр-лізі.

    «В Україні є багато цікавих речей, про які майже ніхто в Бразилії не знає. Я теж не знав. Звичайно, у всього тут є зворотна сторона, як і в інших країнах світу. Зима в Україні дуже сувора, але у неї багато переваг, бразильці легко тут адаптуються.

    Український футбол сильно постраждав під час війни з Росією. Тут були команди з великою купівельною спроможністю. Вони могли витрачати великі кошти на придбання коштовних гравців. Зараз багато компаній збанкрутували, футбол постраждав, як і все українське суспільство в цілому. Зрозуміло, що деякі команди не в змозі зрівнятися з «Шахтарем» і київським «Динамо». Але вони демонструють характер, як і бразильські клуби», – сказав Майкон.

    «Шахтар» іде другим у чемпіонаті України і програв «Динамо» боротьбу за перше місце.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Майкон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies