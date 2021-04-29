В УЄФА назвали найкращих футболістів у півфіналах Ліги чемпіонів

До числа номінантів на звання найсильнішого гравця тижня увійшли четверо претендентів

Найкориснішими гравцями у перших матчах 1/2 фіналу Ліги чемпіонів стали півзахисник лондонського «Челсі» Н'Голо Канте, форвард мадридського «Реала» Карім Бензема, півзахисник «Манчестер Сіті» Кевін Де Брюйне і форвард парижан Анхель Ді Марія. Так вважають в УЄФА, на сайті якого відкрито голосування на звання найкращого футболіста мід-уїку.

Нагадаємо, мадридський «Реал» на своєму полі не зумів переграти лондонський «Челсі» (1:1), а «Манчестер Сіті» на виїзді здобув вольову перемогу над «ПСЖ» (2:1). Англійський клуб почав забивати, коли на полі з’явився Олександр Зінченко.

Найкращим гравцем тижня за підсумками матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів став бразилець Неймар («ПСЖ»), який випередив у голосуванні Крістіана Пулішіча («Челсі»), Ілкая Гюндогана («Манчестер Сіті») і Каземіро («Реал»).

Тим часом бурують пристрасті й в українському футболі. Бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним, прикриваючись системою для відеоперегляду моментів, спірними рішеннями змусила капітулювати «Зорю» перед «Олімпіком» – 1:2. Поразка луганців була вигідна одразу трьом командам – «Шахтарю», «Колосу» й «Олімпіку».