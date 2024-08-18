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Мікроавтобус українського футбольного клубу потрапив у ДТП

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Мікроавтобус українського футбольного клубу потрапив у ДТП
Унаслідок ДТП постраждали п'ять людей
фото: ФК «Ужгород»/Instagram

Аварія сталася за сотню кілометрів до Житомира

У Житомирській області сталася аварія за участі мікроавтобуса з тренерським складом та керівництвом футбольного клубу «Ужгород». Унаслідок ДТП постраждали п'ять людей. Про це повідомляє пресслужба ФК «Ужгород».

Мікроавтобус потрапив у ДТП під час виїзду на матч Другої ліги з футболу проти «Полісся-2», який відбудеться сьогодні, 18 серпня.

Мікроавтобус українського футбольного клубу потрапив у ДТП фото 1
фото: ФК «Ужгород»

Зазначається, що аварія сталася за сотню кілометрів до Житомира.

Унаслідок інциденту тілесні ушкодження дістали головний тренер команди Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровський, лікар Володимир Червіняк. Їх доправили до лікарні.

Крім того, постраждали й фізіотерапевт Михайло Даньков та стратегічний директор Фелікс Ардельянов, які отримали травми меншої тяжкості.

Команда також зазначила, що мікроавтобус після аварії сильно побитий, і, ймовірно, відремонтувати транспорт не зможуть.

Нагадаємо, 13 серпня у Хмельницькій області близько восьмої ранку сталася ДТП внаслідок якої перевернувся автобус переповнений дітьми.

До слова, 12 серпня на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та мікроавтобуса.

Теги: ДТП аварія Житомирщина транспорт

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