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На Львівщині перекрито рух трасою Київ-Чоп через ДТП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Львівщині перекрито рух трасою Київ-Чоп через ДТП
ДТП сталася за участю вантажівки та мікроавтобуса
фото: Telegram/поліція Львівської області

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди є постраждалі

На автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та мікроавтобуса. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

Аварія сталася поблизу населеного пункту Підбірці. У зв'язку з ДТП рух дорогою перекритий повністю. Зокрема, внаслідок ДТП є постраждалі.

Наслідки ДТП
Наслідки ДТП
фото: Telegram/поліція Львівської області
Карта обʼїзду місця ДТП
Карта обʼїзду місця ДТП
фото: Telegram/поліція Львівської області

«На місці події працюють усі необхідні служби. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху», – йдеться в повідомленні

Нагадаємо, у Житомирській області в обидва напрямки було ускладнено рух автодорогою Київ-Чоп через аварію з потерпілим. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілим трапилася на 132-му кілометрі автодороги Київ-Чоп, неподалік від села Вереси Житомирської області.

Як повідомлялося, на трасі Київ-Одеса М-05 поблизу Умані вантажівка наїхала на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину дороги.

До слова, на Прикарпатті авто впало з мосту.

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Теги: ДТП Львівщина аварія вантажівки

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