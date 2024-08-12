На Львівщині перекрито рух трасою Київ-Чоп через ДТП
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди є постраждалі
На автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та мікроавтобуса. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.
Аварія сталася поблизу населеного пункту Підбірці. У зв'язку з ДТП рух дорогою перекритий повністю. Зокрема, внаслідок ДТП є постраждалі.
«На місці події працюють усі необхідні служби. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху», – йдеться в повідомленні
Нагадаємо, у Житомирській області в обидва напрямки було ускладнено рух автодорогою Київ-Чоп через аварію з потерпілим. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілим трапилася на 132-му кілометрі автодороги Київ-Чоп, неподалік від села Вереси Житомирської області.
Як повідомлялося, на трасі Київ-Одеса М-05 поблизу Умані вантажівка наїхала на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину дороги.
До слова, на Прикарпатті авто впало з мосту.
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