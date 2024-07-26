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Чи була аварія на Південноукраїнській АЕС: хто бреше?

Єлизавета Жабська
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Чи була аварія на Південноукраїнській АЕС: хто бреше?
Південноукраїнська АЕС
фото: uatom.org

Реактори Південноукраїнської АЕС зупинилися майже на пів доби, утім Міненерго продовжує стверджувати: все це російське ІПСО

На Південноукраїнській атомній електростанції (ПАЕС) 16 липня згоріли два трансформатори струму. Це призвело до відключення з мережі одного з атомних реакторів і декількох ліній мережі Укренерго, через що лівий берег України кілька днів був жорстко обмежений в постачанні електрики. Утім, Міністерство енергетики України називає повідомлення про аварію на Південноукраїнській АЕС – фейком і російським ІПСО (психологічною операцією). «Главком» публікує все, що відомо про ситуацію станом на зараз.

Як з’явилася інформацію про аварію на АЕС

«Два дні тому (16 липня, – «Главком») на Південноукраїнській АЕС, судячи з усього від спеки (чи було при цьому порушення режимів роботи та температурного моніторингу обладнання, має з’ясувати службове розслідування – якщо в Енергоатомі ще такі проводять, звісно), фізично згоріли два трансформатори струму», – написав у фейсбуці директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко 18 липня.

Аварія, за його словами, призвела до відключення від мережі одного з реакторів. А далі відключилися ще кілька високовольтних ліній у мережі «Укренерго». І, як стверджує Харченко, саме тому лівий берег України був украй жорстко обмежений у постачанні електрики.

«Сьогодні (18 липня, – «Главком»), як мені повідомили, згорів з тих же причин ще один трансформатор струму там же на Південноукраїнській і за неперевіреними даними – ще один на Чорнобильській АЕС (я би службове розслідування таки проводив, ще і СБУ залучав би про всяк випадок). Ситуація стала ще складнішою», – додав Харченко.

Заяву директора Центру дослідження енергетики швидко підхопили медіа.

Спростування від Центру протидії дезінформації

На наступний день, 19 липня, Центр протидії дезінформації опублікував спростування: «Ворожий TG-канал «Шейх Тамир» написав: «На Чорнобильській АЕС стався викид радіоактивних елементів». Це фейк, мета якого – залякати населення України. На Чорнобильській АЕС радіаційний фон у межах норми».

Заява Галущенка

Цього ж дня на засіданні Верховної Ради було підняте питання щодо ситуації на українських АЕС. Народний депутат Анатолій Костюх запитав у міністра енергетики Германа Галущенка, чи справді сталася аварія.

«Там учора Центр протидії дезінформації опублікував спростування, що все це є фейк. Найцікавіше, що спершу ця інформація зʼявилась на російських каналах. Тобто російські канали… бо ми навіть коли даємо комунікацію, ми ніколи не вказуємо обʼєкт, не вказуємо конкретну станцію чи підстанцію, ми даємо більш загальну комунікацію», – відповів Галущенко.

За словами очільника Міненерго, саме один із російських пабліків став джерелом цієї інформації.

«На російському каналі зʼявилась ця інформація про Південноукраїнську станцію. Потім… Я навіть не хочу коментувати цих експертів, воно залетіло в український медіапростір. Це неправда, блок у мережі і працює. Питання, для чого це робиться, але я думаю, ми його переадресуємо компетентним органам, які мають працювати з тими людьми і питати, нащо вони вносять у наш медіапростір російські наративи», – сказав міністр.

Тим часом в офіційних зведеннях Міненерго досі не було жодного слова про аварію.

Підтвердження аварії від «Укренерго»

Після засідання Ради депутата Ярослав Железняк відправив запит до «Укренерго», щоб перевірити слова міністра. У відомстві йому підтвердили «позаштатну подію», яка сталася на Південноукраїнській АЕС 15 липня.

«15 липня 2024 року на Південноукраїнській АЕС працював один блок до моменту його відключення о 23:58, після чого жоден блок на Південноукраїнській АЕС не був у роботі. Ввечері 16.07.2024 на Південноукраїнській АЕС блок включено в мережу після усунення дефектів на ошинуванні та вимикачів 330 кВ блочного трансформатора», – йдеться у відповіді.

Чи була аварія на Південноукраїнській АЕС: хто бреше? фото 1
документ: Ярослав Железняк/Telegram

Як зазначив Железняк, відключився перший енергоблок Південноукраїнської АЕС з навантаженням 1000 МВт, а також три лінії електропередач. Сталося коротке замикання вимірювального трансформатора струму з наступним руйнуванням та загорянням. Як наслідок – у південно-східному регіоні були уведені графіки аварійних відключень, а в центральних регіонах, зокрема і в місті Києві, суттєво збільшився час відключення споживачів від енергомережі.

Міністерство продовжує стояти на своєму

Навіть після підтвердження інформації щодо аварії на Південноукраїнській АЕС від «Укренерго» Міненерго своєї позиції не змінило. Мовляв, усе це – ворожий фейк.

«Жодного відключення силового трансформатора, про яке йшлося в розповсюдженому фейку, на станції не було. Якби така подія сталась, це унеможливило би видачу електроенергії і дійсно призвело би до необхідності зупинити атомний блок», – написали в Міненерго.

За даними відомства, нині всі АЕС на підконтрольній території працюють у штатному режимі.

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Теги: енергетика Міненерго АЕС аварія атомна енергетика

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