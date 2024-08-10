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У Києві інспекторка поліції загинула в ДТП

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Києві інспекторка поліції загинула в ДТП
Інна Ліфанова з дитинства мріяла бути поліцейською
фото: патрульна поліція Києва

Капітан Ліфанова понад дев’ять років патрулювала в Деснянському районі столиці

Унаслідок ДТП в Києві сьогодні вранці загинула інспекторка, капітан поліції Інна Ліфанова. Про це повідомила патрульна поліція Києва

Автокатастрофа сталася сьогодні вранці, коли Інна їхала на денну зміну власним автомобілем. Від отриманих травм жінка загинула на місці. В Інні було двоє дітей.

«За час служби Інна зарекомендувала себе як завзята та відповідальна працівниця, яка не боялася труднощів у роботі та завжди допомагала й підтримувала своїх колег. Понад дев’ять років вона присвятила чергуванням у Деснянському районі Києва, виконувала обовʼязки командира роти», – розповіли колеги загиблої.

Бути поліцейською – це була мрія Інни, яку вона успішно реалізувала.

«Бути поліцейським – мрія дитинства, кожна людина народжується для чогось, в кожного є місія, моя – це поліція, бо хочу зробити цей світ і людей кращими», – казала капітан Ліфанова в інтерв’ю.

Нагадаємо, що скандально відомий митрополит УПЦ МП та Герой України Лонгин (Михайло Жар) потрапив в аварію у стані алкогольного сп'яніння. 

Раніше на трасі Київ-Одеса М-05 поблизу Умані вантажівка наїхала на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину дороги.

До слова, на Прикарпатті авто впало з мосту.

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Теги: ДТП Київ поліція

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