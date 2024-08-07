Найризикованіші країни ЄС для автомобільних подорожей: оприлюднено список

Насправді до деяких популярніших місць відпочинку ведуть не зовсім безпечні маршрути

До переліку країн з високим рівнем небезпеки на дорогах увійшли популярні туристичні напрямки, такі як Хорватія, Португалія, Греція та Італія

Аналіз даних Європейської ради з безпеки на транспорті за 2023 рік показав невтішну тенденцію: кількість смертей на дорогах у деяких країнах Європи перевищила середній показник по ЄС на 79%.

Болгарія очолює антирейтинг

Лідером сумної статистики стала Болгарія, де водіїв підстерігають особливі небезпеки. Хоча мальовничі краєвиди за межами Софії ваблять туристів взяти авто напрокат, експерти радять обрати потяг. Попри деякі незручності, залізниця пропонує надійний та бюджетний спосіб дістатися гірських хребтів Ріла, Пірін та Родопи, особливо вузькоколійкою Родоп.

Румунія, Сербія, Латвія: високий ризик

Наступними у списку найнебезпечніших для водіїв країн йдуть Румунія, Сербія та Латвія, де кількість смертей на дорогах перевищує середній показник по ЄС на 66%. Проте, добре розвинений громадський транспорт у цих країнах пропонує безпечну альтернативу.

Популярні туристичні напрямки також небезпечні

Навіть популярні туристичні напрямки, такі як Хорватія, Португалія, Греція та Італія, потрапили до десятки найнебезпечніших.

ЄС шукає рішення

Загалом у 2023 році в ЄС зафіксовано 20 418 смертей на дорогах, що становить 45,5 на мільйон жителів. Ці дані спонукають до пошуку рішень для підвищення безпеки на європейських дорогах.

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