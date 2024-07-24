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Водіям буде непереливки? У Раді з’явився законопроєкт

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Водіям буде непереливки? У Раді з’явився законопроєкт
У 2023 році в Україні сталося 23642 аварії з загиблими та травмованими, що майже на третину більше, ніж позаторік
фото: depositphotos.com

У разі підтримки проєкту закону у сесійній залі водіїв, які скоїли смертельні ДТП, позбавлятимуть права керувати транспортними засобами до восьми років

В Україні нардепи хочуть посилити покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст законопроєкту №11429.

Згідно з проєктом документа, пропонується внести зміни до частин другої та третьої статті 286 Кримінального кодексу України щодо встановлення обов’язкового застосування додаткового покарання у вигляді позбавлення на певний строк права керувати транспортними засобами особами.

Отже, якщо водій спричинив ДТП, у якому загинув потерпілий або йому заподіяно тяжке тілесне ушкодження, він може потрапити до в’язниці на три-вісім років із позбавленням права керувати транспортними засобами від трьох до п’яти років (нині за це позбавляють права керувати авто максимум на три роки або взагалі можуть не призначати це додаткове покарання).

Якщо ж з вини водія в аварії загинуло кілька осіб, то він ризикує отримати від п’яти до десяти років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами від п’яти до восьми років (зараз  – до трьох років позбавлення права керування).

(для перегляду – натисніть на документ)

«На жаль, на практиці судові інстанції, розглядаючи кримінальні справи за статтею 286 Кримінального кодексу, нерідко ухвалюють вирок без призначення додаткового покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами на певний строк… Позбавлення права керувати транспортними засобами як вид покарання має виховний вплив на особу, позбавляючи її комфорту при пересуванні до визначеного пункту призначення за кермом власного транспортного засобу», – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

За даними департаменту патрульної поліції, протягом 2023 року в Україні сталося 23642 аварії з загиблими та травмованими, що на 26,9 % більше, ніж у 2022 році (у 2022 році – 18628 ДТП).

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Теги: ДТП Верховна Рада війна транспорт законопроєкт

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