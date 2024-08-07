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У столиці сталася смертельна ДТП, рух у напрямку центру ускладнений (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У столиці сталася смертельна ДТП, рух у напрямку центру ускладнений (відео)
Водій мотоциклу загинув на місці
фото: пресслужба поліції

Поліція закликала киян врахувати інформацію про аварію під час планування маршруту своєї поїздки

Сьогодні зранку, 7 серпня, у Києві сталася ДТП на бульварі Миколи Міхновського. Через це ускладнено рух у напрямку центру столиці. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

«У зв'язку з ДТП на бульварі Миколи Міхновського, рух транспорту ускладнений в напрямку центральної частини міста» – йдеться у повідомленні.

Киян закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

За попередніми даними, страшна ДТП сталася за участі мотоцикліста та, ймовірно, вантажівки. Водій мотоциклу загинув на місці.

У столиці сталася смертельна ДТП, рух у напрямку центру ускладнений (відео) фото 1

Вздовж бульвару зараз великі затори, рух транспорту ускладнений в напрямку центральної частини міста, тож краще оминайте.

Як раніше повідомлялося, у Києві на вулиці Глибочицькій трамвай без водія на великій швидкості зʼїхав згори. Повідомляється, що у результаті дорожньо-транспортної пригоди розбито близько 10  автівок. Трамвай зупинився, врізавшись в інший трамвай, який рухався назустріч.  За словами очевидців, водій вийшов з трамвая на зупинці біля кінотеатру «Київська Русь» та намагався покласти додаткові гальма під колеса трамвая, але не встиг. Трамвай покотився вниз, руйнуючи все на своєму шляху. Попередньо постраждали шестеро людей.

Теги: ДТП Київ аварія

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