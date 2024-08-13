На Хмельниччині перевернувся автобус з дітьми: є загиблі та поранені

Унаслідок ДТП загинула дванадцятирічна дівчинка та один дорослий

У Хмельницькій області близько восьмої ранку сталася ДТП внаслідок якої перевернувся автобус переповнений дітьми. Про це повідомляє Національна поліція.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Н-03 поблизу села Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади.

Водій автобуса перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. Загалом в автобусі перебувало 23 особи, з яких 19 дітей, двоє дорослих та два водії.

Попередньо, внаслідок ДТП загинула дванадцятирічна дівчинка та один дорослий. Кількість травмованих встановлюється. Усіх потерпілих госпіталізували.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Житомирській області в обидва напрямки було ускладнено рух автодорогою Київ-Чоп через аварію з потерпілим. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілим трапилася на 132-му кілометрі автодороги Київ-Чоп, неподалік від села Вереси Житомирської області.

Як повідомлялося, на трасі Київ-Одеса М-05 поблизу Умані вантажівка наїхала на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину дороги.

До слова, на Прикарпатті авто впало з мосту.