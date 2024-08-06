У Києві трамвай на швидкості протаранив десятки машин: стало відомо про постраждалих

За інформацією Патрульної поліції Києва, рух транспорту вулицею Глибочицькою ускладнений в обох напрямках

На місці зіткнення трамваїв на вулиці Глибочицькій у Києві працюють усі відповідні служби. Причини ДТП встановлюються, є постраждалі. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Попередньо постраждали шестеро людей. Наразі їм надають медичну допомогу. Трамваї №№ 14,18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Патрульної поліції Києва, рух транспорту вул. Глибочицькою ускладнений в обох напрямках.

Як раніше повідомлялося, у Києві на вулиці Глибочицькій трамвай без водія на великій швидкості зʼїхав згори.

Повідомляється, що у результаті дорожньо-транспортної пригоди розбито близько 10 автівок. Трамвай зупинився, врізавшись в інший трамвай, який рухався назустріч. Що саме сталось та чи є постраждалі – наразі невідомо.

За словами очевидців, водій вийшов з трамвая на зупинці біля кінотеатру К«иївска Русь» та намагався покласти додаткові гальма під колеса трамвая, але не встиг.Трамвай покотився вниз, руйнуючи все на своєму шляху.

Нагадаємо, сьогодні вранці на проспекті Лобановсько у Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.