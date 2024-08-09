Рух трасою Київ-Чоп ускладнено через ДТП

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілим трапилася на 132-му кілометрі автодороги Київ-Чоп

У Житомирській області в обидва напрямки ускладнено рух автодорогою Київ-Чоп через аварію з потерпілим. Про це повідомила Патрульна поліція.

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілим трапилася на 132-му кілометрі автодороги Київ-Чоп, неподалік від села Вереси Житомирської області – через це ускладнено рух в обох напрямках.

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілим трапилася на 132-му кілометрі автодороги Київ-Чоп фото: Telegram/Патрульна поліція України

Наразі патрульні забезпечують безпеку й регулювання дорожнього руху, а також організовано реверсний рух, зауважує відомство. На місці працюють профільні служби.

Водіїв закликали будувати маршрути з урахуванням цієї інформації, а також зважати на погодні умови й бути уважними на дорозі.

ДТП трапилося неподалік від села Вереси Житомирської області скріншот

Нагадаємо, на трасі Київ-Одеса М-05 поблизу Умані вантажівка наїхала на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину дороги.

До слова, на Прикарпатті авто впало з мосту.