У Польщі потяг зіштовхнувся з твариною: затримується український рейс

Український рейс із Рава-Руської до Львова та Коломиї вирушить із затримкою

У Польщі поїзд SKPL 768Л Варшава–Рава-Руська зіштовхнувся з дикою твариною. Постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає, але через аварію затримується низка рейсів. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Потяг Варшава–Рава-Руська затримується приблизно на чотири години. Також український рейс з Рава-Руської до Львова та Коломиї, який забирає пасажирів із Польщі, вирушить із затримкою, очікуючи на прибуття поїзда з Варшави.

Крім того, зміщується також відправка ранкового зворотного рейсу 767Л з Рава-Руської до Варшави – точний час повідомлятимуть співробітники вокзалів.

Нагадаємо, що через ремонтні роботи на польській залізниці деякі потяги Хелмського напрямку будуть курсувати з обмеженим маршрутом. Це триватиме до 30 вересня.

До слова, з 1 серпня 2024 року продаж квитків на низку міжнародних рейсів здійснюється виключно з верифікацією через «Дія.Підпис».

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» у партнерстві з ЮНІСЕФ запустила в рейс перший дитячий вагон маршрутом Харків–Ясіня у складі поїзда №15/16.