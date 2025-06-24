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Ломаченко у Facebook посварився зі Стерненком та згадав про ТЦК

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ломаченко у Facebook посварився зі Стерненком та згадав про ТЦК
Ломаченко: Під загрозою життю живуть всі люди, що залишилися в Україні
фото: Fb Василя Ломаченка

Ломаченко відомий своїми проросійськими поглядами

Ексчемпіон світу Василь Ломаченко посварився з волонтером Сергієм Стерненком у коментарях до допису ексбоксера про обстріл Білгород-Дністровського. Про це повідомляє «Главком».

«Вася, це ж зробили ті, кого ти підтримуєш досі. Росіяни. Твої братья. Жалюгідний ти с*икун. І зрадник», – написав Стерненко.

Ломаченко, який відомий своїми проросійськими поглядами, йому відповів.

«Це пише людина, що ходить з охороною…Серйозно? Голова, яка говорить!», – написав боксер.

Стерненко теж йому відповів.

«Краще жити під загрозою вбивства з боку росіян, аніж стати перед ними на коліна, як ти. Краще мати говорячу голову, аніж пусту. Мерзота, яка навіть досі у себе на сторінці тримає відео з вихвалянням вбивць мого народу. Хай ті «вєжлівиє люді», яких ти глорифікуєш (загугли, що це за слово), заберуть у тебе усе найдорожче», – зазначив волонтер.

Ломаченко знову відповів Стерненку.

«Разом із конторою думали, що написати? Чи сам надумав? Під загрозою життю живуть всі люди, що залишилися в Україні, не тільки від армії Росії, а й від своїх же ТЦК, які пакують людей свавільно, але ти то у нас привілейований! Ти до речі чого не воюєш патріоте!? Соломон якось сказав: «Все мине, і це теж». Так, що сподіваюся Господь надоумить тебе, перш ніж все пройде!», – написав боксер.

Нагадаємо, Ломаченко прокоментував обстріл ліцею в його рідному місті Білгород-Дністровському, але у своєму дописі не згадав, що саме Росія обстріляла місто.

«Сьогодні трагічний день для всіх акерманців! Учора ще були посмішки та радість на обличчях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози та гіркота! Школа яку закінчив, до якої ходили наші діти, була цинічно обстріляна ракетам! Царство Небесне загиблим! Сил і здоров'я видужати пораненим! Мир Всім», – написав Ломаченко російською мовою.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що ліцей фактично повністю зруйнований. 

«Жоден із таких російських ударів не є випадковим – російська армія точно знає, куди бʼє. І це – демонстративні удари. Керівництво Росії не збирається змінюватись, не збирається зі своєї волі завершувати війну. Саме тому потрібне реальне та болісне для Росії посилення тиску й санкцій. Ми зараз захищаємо себе від російських ударів. Але якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи – усюди, куди російські вбивці зможуть влучити. Треба зупиняти вбивства та удари. Треба тиснути на Росію», – додав президент. 

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російські безпілотники атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу

Теги: Василь Ломаченко Сергій Стерненко бокс ТЦК скандал

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