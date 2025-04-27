Стала відома дата бою-реваншу між Усиком та Дюбуа

Бій Усика та Дюбуа пройде у Лондоні. Для українського спортсмена це буде перший виступ на стадіоні «Вемблі» за час його професійної кар'єри

Чемпіони світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть другий очний бій 19 липня в Лондоні. Про це оголосили у промоутерській компанії Queensberry, повідомляє «Главком».

Для Усика це буде перший виступ на стадіоні «Вемблі» за час його професійної кар'єри. У поєдинку будуть розіграні всі чотири основні пояси надважкої ваги: українець утримує титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа володіє чемпіонським поясом IBF.

У реванші з Дюбуа Усик намагатиметься повернути собі титул IBF, який він залишив улітку 2024 року напередодні другого бою з Тайсоном Ф'юрі через неможливість організації зустрічі із обов'язковим претендентом.

Дюбуа, своєю чергою, проводитиме другий захист титулу IBF. У вересні 2024 року він у п’ятому раунді нокаутував ексчемпіона світу Ентоні Джошуа, здобувши третю перемогу поспіль.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся у серпні 2023 року. Тоді українець захищав титул об'єднаного чемпіона світу та здобув свою першу перемогу нокаутом у надважкій вазі – бій завершився достроково у дев'ятому раунді на користь Усика.

Після перемоги над Тайсоном Ф'юрі Усик став першим боксером у сучасній історії надважкого дивізіону, який об'єднав усі чотири основні чемпіонські пояси. Тепер, 19 липня, повторити це досягнення прагнутиме Даніель Дюбуа.

Варто зазначити, що для Усика це буде перший виступ у Лондоні за майже чотири роки. Востаннє він боксував у британській столиці у вересні 2021 року на арені «Тоттенгем», де здобув одностайну перемогу над Ентоні Джошуа і вперше у кар'єрі став чемпіоном світу у надважкій вазі.

Як повідомлялося, спортивний ресурс GiveMeSport опублікувало список найбагатших боксерів в історії, до якого також увійшов чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.

Рейтинг очолив ексчемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер, а українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) посів шосте місце.

Рейтинг найбагатших боксерів в історії

Флойд Мейвезер-молодший – $400 млн

Джордж Форман – $300 млн

Сауль Альварес – $250 млн

Менні Пак'яо – $220 млн

Оскар Де Ла Хойя – $200 млн

Олександр Усик – $165 млн

Тайсон Ф'юрі – $146 млн

Леннокс Льюїс – $120 млн

Шугар Рей Леонард – $120 млн

Джейк Пол – $100 млн

Нагадаємо, Олександр Усик розповів, що не бачить себе політиком.

«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.