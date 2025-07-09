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37-річний професійний боксер помер за кілька годин після програного бою

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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37-річний професійний боксер помер за кілька годин після програного бою
Родрігес помер у номері готелю

Причина смерті Родрігеса наразі невідома

37-річний професійний мексиканський боксер Педро Антоніо Родрігес (15-26-3, 7 КО) помер у номері готелю через кілька годин після поєдинку з Філіпом Веллою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Бій Родрігеса з Веллою відбувся минулої неділі, 6 липня, у Фініксі (штат Арізона, США) та завершився поразкою Педро Антоніо.

Згідно з наявною інформацією, тіло мексиканця було знайдено вранці в понеділок, 7 липня, коли співробітники готелю відчинили двері його номера після того, як він не прибув на шатл до аеропорту і не відповідав на дзвінки з ресепшена. Причина смерті наразі невідома.

Бій із Веллою став другим для Родрігеса цього року. До цього Педро Антоніо шість років не проводив професійні бої з боксу.

Нагадаємо, футболіст «Ліверпуля» та збірної Португалії Діогу Жота загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Трагедія сталася у провінції Самора – на 65-му кілометрі траси A-52 поблизу муніципалітету Паласіос-де-Санабрія.

Зазначається, що автомобіль, у якому перебував 28-річний Жота разом зі своїм братом Андре (26 років, також професійний футболіст), злетів із дороги та загорівся. За словами очевидців, полум’я миттєво охопило транспортний засіб і перекинулось на навколишню рослинність.

Ми писали, що легендарний ямайський боксер Майк Маккаллум пішов із життя у віці 68 років. Йому дорогою до спортзалу стало зле, він зупинив машину, і незабаром помер.

Як повідомлялося, нігерійський боксер Габріель Олувасегун Оланреваджу помер після бою.

Теги: смерть бокс спорт

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