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Чи проводитиме Усик бій в Україні? Відповідь чемпіона світу з боксу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чи проводитиме Усик бій в Україні? Відповідь чемпіона світу з боксу
Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть другий очний бій 19 липня в Лондоні

Усик: Все, що я починаю робити, і все, що я розпочав, я доведу до кінця

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик відповів на запитання щодо свого потенційного бою в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

«Я не сподіваюся... Я знаю, що так і буде. Все, що я починаю робити, і все, що я розпочав, я доведу до кінця», – сказав Усик ESPN перед боєм проти Дюбуа, коли його запитали, чи сподівається він знову битися в Україні.

Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть другий очний бій 19 липня в Лондоні. 

Для Усика це буде перший виступ на стадіоні «Вемблі» за час його професійної кар'єри. У поєдинку будуть розіграні всі чотири основні пояси надважкої ваги: українець утримує титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа володіє чемпіонським поясом IBF.

У реванші з Дюбуа Усик намагатиметься повернути собі титул IBF, який він залишив улітку 2024 року напередодні другого бою з Тайсоном Ф'юрі через неможливість організації зустрічі із обов'язковим претендентом.

Дюбуа, своєю чергою, проводитиме другий захист титулу IBF. У вересні 2024 року він у п’ятому раунді нокаутував ексчемпіона світу Ентоні Джошуа, здобувши третю перемогу поспіль.

Як повідомлялося, спортивний ресурс GiveMeSport опублікувало список найбагатших боксерів в історії, до якого також увійшов чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.

Рейтинг очолив ексчемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер, а українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) посів шосте місце.

Рейтинг найбагатших боксерів в історії

  1. Флойд Мейвезер-молодший – $400 млн
  2. Джордж Форман – $300 млн
  3. Сауль Альварес – $250 млн
  4. Менні Пак'яо – $220 млн
  5. Оскар Де Ла Хойя – $200 млн
  6. Олександр Усик – $165 млн
  7. Тайсон Ф'юрі – $146 млн
  8. Леннокс Льюїс – $120 млн
  9. Шугар Рей Леонард – $120 млн
  10. Джейк Пол – $100 млн

Нагадаємо, Олександр Усик розповів, що не бачить себе політиком

«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.

Теги: бокс Олександр Усик

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