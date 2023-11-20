Франція відправить до Гази шпитальне судно і медичну допомогу

В Секторі Гази вже розміщене судно-шпиталь з десятками ліжок та двома робочими блоками

Європейський Союз планує доставку медичної допомоги до Гази на 23 і 30 листопада

Франція планує надіслати на початку тижня друге судно-шпиталь та медичну допомогу до Сектору Гази. Про це повідомляє Reuters.

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Офіс президента Франції Еммануеля Макрона зазначив, що Париж відправить до Гази літак із понад 10 т медичного приладдя та візьме участь у подібних польотах Європейського Союзу, які відбудуться 23 і 30 листопада.

Крім того, Франція готує до відправки друге шпитальне судно, вертольотоносець Dixmude, який прибуде до Єгипту найближчими днями. Варто зазначити, що в регіоні вже розміщене французьке судно-шпиталь Tonnerre, який має близько 60 ліжок та два робочих блоки. Париж також направить цивільні і військові літаки для евакуації хворих і поранених дітей з Гази.

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«Що стосується поранених або хворих дітей в Газі, які потребують невідкладної допомоги, Франція мобілізує всі наявні в її розпорядженні ресурси, зокрема повітряні, щоб вони могли лікуватися у Франції», – зазначив президент Франції Емманюель Макрон.

Він додав, що у лікарнях Франції готуються до прийняття до 50 таких пацієнтів і закликав до негайного «гуманітарного перемир'я, що веде до припинення вогню».

Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, що уряд Ізраїлю та організація ХАМАС близькі до укладання угоди щодо звільнення десятків заручників. Попередня угода передбачає звільнення ізраїльських жінок і дітей групами, одночасно з палестинськими жінками та молодими людьми, які утримуються в ізраїльських в'язницях.

Раніше лідер ХАМАСу в Секторі Гази Яхья Сінвар запропонував обміняти всіх заручників, які утримуються в Секторі Гази, в обмін на всіх ув'язнених членів ХАМАСу в ізраїльських в'язницях.