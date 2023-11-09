Чи можна ЛГБТ-людям брати участь у церковних таїнствах? Відповідь Ватикану

У Ватикані вважають, що транссексуали можуть бути хрещеними батьками на розсуд місцевого священника

Людина, яка перебуває в одностатевих стосунках, може бути свідком на католицькому вінчанні

Люди нетрадиційно орієнтації, транссексуали можуть бути хрещеними батьками під час римо-католицького ритуалу, свідками під час церковних вінчань, а також прийняти хрещення. Про це заявив доктринальний офіс Ватикану, пише Reuters.

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У липні єпископ Хосе Негрі з Санто-Амаро в Бразилії надіслав до доктринального офісу шість запитань щодо ЛГБТ-людей та їхньої участі в таїнствах хрещення та вінчання.

Аргентинський кардинал Віктор Мануель Фернандес підписав цей лист, а Папа Римський Франциск схвалив його 31 жовтня. Запитання і відповіді опублікували на сайті доктринального офісу італійською мовою.

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На запитання про те, чи можна хрестити транссексуалів, доктринальний офіс відповів, що це можливо за певних умов і доки «немає ризику викликати публічний скандал чи дезорієнтувати вірян».

Також у Ватикані вважають, що транссексуали можуть бути хрещеними батьками на розсуд місцевого священника, а також свідками під час церковного вінчання, але місцевий священник має виявити «пастирську розсудливість» щодо цього питання.

Людина, яка перебуває в одностатевих стосунках, може бути свідком на католицькому вінчанні, адже в чинному церковному законодавстві немає жодних заборон щодо цього. Також такі люди можуть бути хрещеними батьками, але повинні «вести життя, яке відповідає вірі».

Крім того, бразильський єпископ запитав, чи може одностатева пара охрестити усиновлену дитину або дитину, народжену сурогатною матірʼю. Ватикан відповів, що для цього має бути «обґрунтована надія, що вона буде виховуватися в католицькій релігії».

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Раніше Папа Римський припустив можливість благословення гомосексуальних пар.

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