Франція відмовила в екстрадиції олігарха Жеваго

Жеваго вкотре заявив, що справа проти нього сфабрикована та не має ніякого юридичного підґрунтя, має ознаки політичного переслідування та тиску

Жеваго був заарештований на французькому гірськолижному курорті в грудні 2022 року

Французький суд 10 листопада відхилив апеляцію української сторони та постановив, що український мільярдер Костянтин Жеваго не повинен бути екстрадований за звинуваченнями в розтраті у справі банку «Фінанси та кредит». Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника суду.

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Жеваго був заарештований на французькому гірськолижному курорті в грудні 2022 року за запитом України, яка розшукує його за звинуваченням у розкраданні вже ліквідованого банку «Фінанси та кредит». Жеваго неодноразово заперечував свою провину.

«(Суд) приходить до висновку, що держава-подавач (Україна) не в змозі гарантувати, що пана Жеваго судитиме суд, який може забезпечити основні процесуальні гарантії та захист прав захисту», – йдеться у вироку суду.

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У пресслужбі Костянтина Жеваго заявили, що Верховний суд Франції після детального аналізу усіх поданих матеріалів, врахування всіх доказів та аргументів, представлених сторонами обвинувачення та захисту, поставив крапку в справі щодо екстрадиції олігарха та зняв з нього усі обмеження, які існували.

Сам Жеваго вкотре заявив, що справа проти нього сфабрикована та не має ніякого юридичного підґрунтя, має ознаки політичного переслідування та тиску.

Олігарх заявив, що хоче довести справу, що розслідується вже більше 4-х років, або до закриття, або до розгляду в суді якнайшвидше, але ні ДБР, ні Генпрокуратура не проявляють у цьому зацікавленості.

Раніше адвокати Костянтина Жеваго заявили про порушення правоохоронців у справі проти їх клієнта.

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Нагадаємо, 3 серпня НАБУ повідомило про підозру бізнесмену Жеваго. За даними слідства, у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог. Однак у 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Раніше ДБР повідомило, що правоохоронці України просунулася в питанні повернення зі Швейцарії арештованих коштів на рахунках бізнесмена та екснардепа Костянтина Жеваго. Йдеться про понад $113 млн.