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Євросоюз знайшов рішення, як поставити Україні мільйон боєприпасів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз знайшов рішення, як поставити Україні мільйон боєприпасів
ЄС допускає варіант закупівлі артилерійських боєприпасів у країн, які не перебувають у Євросоюзі
фото з відкритих джерел

Як зазначають журналісти, побоювання, що ЄС не встигне надати Україні мільйон боєприпасів змушують Францію змінити свої колишні твердження

Європейський Союз допускає варіант закупівлі артилерійських боєприпасів у країн, які не перебувають у Євросоюзі, для того, щоб виконати свою обіцянку перед Україною. Про це повідомляє Politico.

Як зазначають журналісти, побоювання, що ЄС не встигне надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів змушують Францію змінити свої колишні твердження про те, що боєприпаси мають вироблятися тільки в Європі. Неназваний французький дипломат вважає, що перш ніж вдаватися до іноземних постачальників, ЄС повинен фактично не досягти березневої мети.

«Поки ми не дійдемо такого висновку, ми не будемо цього робити (купувати за кордоном – «Главком»), але якщо нам доведеться пристосовуватися, ми пристосуємося», – заявив дипломат на умовах анонімності.

Видання пише, що це значний відхід від традиційної позиції Франції, яка заохочує національні уряди купувати європейську зброю і боєприпаси.

Керуюча директорка Європейської служби зовнішніх дій з питань миру, безпеки та оборони Бенедикта фон Зехерр-Тосс заявила, що до березневого крайнього терміну ще далеко.І навіть якщо мета не буде досягнута до цього місяця, то Київ, за її словами, зрештою отримає обіцяні боєприпаси.

«Питання в тому, чи досягнемо ми мети до березня, чи коли-небудь пізніше, у 2024 році», – сказала Бенедикта фон Зехерр-Тосс.

Дипломат ЄС наголосив, що пріоритетом є забезпечення України достатньою кількістю снарядів для відбиття російських атак, а не для захисту європейської промисловості.

«Кінцева мета – дати Україні те, що їй потрібно. Для України це не має великого значення. Так що це цілком може бути питанням майбутнього», – сказав дипломат.

Раніше президент Латвії Едгарс Рінкевічс також заявляв, що вже давно виступає за те, що якщо в ЄС бракує боєприпасів або техніки, то необхідно купити її десь іще й дати Україні.

Раніше Європейський союз поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів. Цей план повинні були виконати до березня 2024 року.

До слова, виробничий потенціал оборонних підприємств ЄС сягне мільйона артилерійських снарядів щороку, починаючи з весни 2024, однак 40% продукції продається за межі Європи. З цієї причини Україна отримає менше зброї, заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

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Теги: війна Європейський союз Франція озброєння боєприпаси

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