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    «Кременчук» переміг на виїзді «Донбас». Доля хокейного чемпіонства вирішиться у сьомому матчі (відео)

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    Володимир Алексюк з партнерами близькі до того, щоб повалити донеччан з трону - «Кременчук» переміг на виїзді «Донбас». Доля хокейного чемпіонства вирішиться у сьомому матчі (відео)
    Володимир Алексюк з партнерами близькі до того, щоб повалити донеччан з трону
    Світлина - Українська хокейна ліга

    Суперники перемагають одне одного виключно на виїзді

    У неділю, 18 жовтня, в Дружківці на Донеччині відбувся шостий поєдинок фіналу Української хокейної ліги між «Донбасом» і «Кременчуком». До цієї зустрічі рахунок в серії до чотирьох перемог між клубами був 3:2 на користь донецьких хокеїстів.

    «Донбас» (Донецьк) – «Кременчук» – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

    Рахунок у серії – 3:3

    Шайби: 0:1 – Денискін (Коробов), 2:51. 0:2 – Кисельов (Толстушко, Серанов), 31:20. 1:2 – Віктор Захаров (Кутугін), 43:40

    «Донбас»: Трифонов; Кутугін – Григор'єв, Кожевников – Кобелєв, Пангелов-Юлдашев – Журавльов; Монс – Туркін – Казаковцев, Лялька – Бірюков – Сигарьов, Мільохін – Микита Буценко – Коренчук, Разумов – Віктор Захаров – Костиков. Тренер – Сергій Вітер

    «Кременчук»: Новицький; Алексюк – Григорян, Хришпенц – Бойових, Грицкіх – Толстушко, Варава; Кисельов – Серанов – Созонов, Чемерисов – Волков – Орлов, Тимур Гриценко – Пукс – Савченко, Коробов – Дубінін - Денискін. Тренер – Олександр Савицький

    У першому періоді першим номером грали гості. Вже на третій хвилині «Кременчук» вийшов уперед: Коробов віддав під кидок Денискіну, а той не схибив і відправив шайбу точно в дальню «дев'ятку» воріт.

    Кременчуцька команда продовжувала гнути свою лінію. На восьмій хвилині у Созонова був непоганий шанс подвоїти рахунок у матчі, але «Донбас» врятував воротар Трифонов. У господарів за перший період було два по-справжньому гольових моменти. Перший виник на 11 хвилині, коли небезпечно кидав Коренчук, але Новицький, не без зусиль впорався з шайбою. А другий – у Монса. Форвард «Донбасу» викочувався один на один з воротарем, але Новицький відбив шайбу, не дозволивши господарям зрівняти рахунок.

    У другій двадцятихвилинці сценарій гри змінився. Господарі на початку грали першим номером, потужно провели першу половину, але «Кременчук» вистояв і ближче до екватора вирівняв гру. На 12-й хвилині підопічні Олександра Савицького вдало розіграли більшість і Кисельов з подачі Толстушка подвоїв рахунок – 2:0.

    За дві хвилини до кінця періоду обидві команди могли забити. Спершу після кидка Туркіна Новицький зробив черговий сейв, а потім свій гольовий момент не зміг реалізувати Созонов. Викотившись один в один з воротарем, він не зміг забити з близької відстані – шайба, після його кидка пройшла поруч зі стійкою.

    Третій період почався з п'ятихвилинної більшості донеччан. Цього разу, підопічні Вітера змогли реалізувати перевагу в одного гравця. На 44-й хвилині після кидка Кутугіна від синьої лінії Новицький щитками відбив шайбу, але, першим на добиванні виявився форвард «Донбасу» Захаров – 2:1.

    Тепер доля чемпіонства вирішиться у Кременчуці 20 жовтня.

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    чемпіонат України хокей Українська хокейна ліга ХК Донбас Віктор Захаров Віталій Лялька ХК «Кременчук» Олександр Савицький Сергій Вітер Вадим Хришпенц Всеволод Толстушко Микита Буценко Володимир Алексюк Олександр Костиков Андрій Григор'єв Тимур Гриценко Гліб Варава Ілья Коренчук Владислав Грицкіх Пилип Пангелов-Юлдашев Андрій Денискін В'ячеслав Новицький Андрій Сигарьов
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