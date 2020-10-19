«Кременчук» переміг на виїзді «Донбас». Доля хокейного чемпіонства вирішиться у сьомому матчі (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Алексюк з партнерами близькі до того, щоб повалити донеччан з трону Світлина - Українська хокейна ліга

Суперники перемагають одне одного виключно на виїзді

У неділю, 18 жовтня, в Дружківці на Донеччині відбувся шостий поєдинок фіналу Української хокейної ліги між «Донбасом» і «Кременчуком». До цієї зустрічі рахунок в серії до чотирьох перемог між клубами був 3:2 на користь донецьких хокеїстів.

«Донбас» (Донецьк) – «Кременчук» – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Рахунок у серії – 3:3

Шайби: 0:1 – Денискін (Коробов), 2:51. 0:2 – Кисельов (Толстушко, Серанов), 31:20. 1:2 – Віктор Захаров (Кутугін), 43:40

«Донбас»: Трифонов; Кутугін – Григор'єв, Кожевников – Кобелєв, Пангелов-Юлдашев – Журавльов; Монс – Туркін – Казаковцев, Лялька – Бірюков – Сигарьов, Мільохін – Микита Буценко – Коренчук, Разумов – Віктор Захаров – Костиков. Тренер – Сергій Вітер

«Кременчук»: Новицький; Алексюк – Григорян, Хришпенц – Бойових, Грицкіх – Толстушко, Варава; Кисельов – Серанов – Созонов, Чемерисов – Волков – Орлов, Тимур Гриценко – Пукс – Савченко, Коробов – Дубінін - Денискін. Тренер – Олександр Савицький

У першому періоді першим номером грали гості. Вже на третій хвилині «Кременчук» вийшов уперед: Коробов віддав під кидок Денискіну, а той не схибив і відправив шайбу точно в дальню «дев'ятку» воріт.

Кременчуцька команда продовжувала гнути свою лінію. На восьмій хвилині у Созонова був непоганий шанс подвоїти рахунок у матчі, але «Донбас» врятував воротар Трифонов. У господарів за перший період було два по-справжньому гольових моменти. Перший виник на 11 хвилині, коли небезпечно кидав Коренчук, але Новицький, не без зусиль впорався з шайбою. А другий – у Монса. Форвард «Донбасу» викочувався один на один з воротарем, але Новицький відбив шайбу, не дозволивши господарям зрівняти рахунок.

У другій двадцятихвилинці сценарій гри змінився. Господарі на початку грали першим номером, потужно провели першу половину, але «Кременчук» вистояв і ближче до екватора вирівняв гру. На 12-й хвилині підопічні Олександра Савицького вдало розіграли більшість і Кисельов з подачі Толстушка подвоїв рахунок – 2:0.

За дві хвилини до кінця періоду обидві команди могли забити. Спершу після кидка Туркіна Новицький зробив черговий сейв, а потім свій гольовий момент не зміг реалізувати Созонов. Викотившись один в один з воротарем, він не зміг забити з близької відстані – шайба, після його кидка пройшла поруч зі стійкою.

Третій період почався з п'ятихвилинної більшості донеччан. Цього разу, підопічні Вітера змогли реалізувати перевагу в одного гравця. На 44-й хвилині після кидка Кутугіна від синьої лінії Новицький щитками відбив шайбу, але, першим на добиванні виявився форвард «Донбасу» Захаров – 2:1.

Тепер доля чемпіонства вирішиться у Кременчуці 20 жовтня.

Читайте також: