РФ за тиждень окупувала 18 населених пунктів у трьох областях – Bild

Із 23 травня росіяни захопили майже 200 квадратних кілометрів території України

Російська армія розпочала літній масштабний наступ і всього за тиждень змогла окупувати 18 українських населених пунктів, захопивши майже 200 квадратних кілометрів території. Як інформує «Главком», про це пише Bild, зазначаючи, що найактивніше росіяни просуваються в Донецькій, Харківській та Сумській областях.

Видання уточнює, що в Сумській області росіяни з 23 травня захопили міста Володимирівка, Біловоди та Локня. У Харківській області за цей час Росія захопила село Строївка. А на Донеччині за останні сім днів під контроль Росії перейшли села Рідкодуб, Зоря, Романівка, Правдівка, Гнатівка, Малинівка, Єлизаветинка, Троїцьке, Богданівка, Відрадне, Богатир, Вільне Поле, Зелене Поле і Новосилка.

«Особливо важка ситуація склалася в Сумській області, на крайньому північному сході України. Російські війська перейшли там у наступ після наказу Путіна про створення «буферної зони», – зазначає видання.

При цьому, на думку експертів, «Україна не в змозі зупинити це просування. Хоча цього і не повинно було статися – це не ті цілі, які важко обороняти. Там немає великої кількості танків або бронетранспортерів, тільки звичайні автомобілі, мотоцикли, стрілецька зброя і безпілотники».

При цьому, як зазначає Bild, перевага Росії в піхоті має дедалі більший вплив на поле бою.

Видання вказує, що російські війська атакують українські позиції практично по всьому 500-кілометровому фронту:

«На півдні вони перебувають за два кілометри від обласного кордону із Запоріжжям, у центрі – за три кілометри від Дніпропетровської області, а на півночі – за кілометр від Харкова».

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія пішла в наступ на Запорізькому напрямку.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.