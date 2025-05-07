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Дві релігійні громади Києва порвали з Москвою та приєдналися до ПЦУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Дві релігійні громади Києва порвали з Москвою та приєдналися до ПЦУ
За три роки повномасштабного вторгнення лише чотири релігійні громади в Києві змінили канонічну приналежність і перейшли з Московського патріархату до Православної церкви
фото з відкритих джерел

Відповідні зміни до статутів обох релігійних громад вже офіційно зареєстровані

Дві релігійні громади столиці на загальних зборах ухвалили рішення змінити канонічну приналежність, вийти з-під юрисдикції московського патріархату та приєднатися до Православної Церкви України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву депутатки Київради, голови постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторії Мухи.

За словами депутатки, йдеться про такі оелігійні громади: 

  • Парафія Святої мучениці Параскеви Київської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) у Дніпровському районі Києва
  • Спасо-Преображенська парафія Київської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) у Голосіївському районі Києва.

Вікторія Муха зазначила, що відповідні зміни до статутів обох релігійних громад вже офіційно зареєстровані. 

Нагадаємо, за три роки повномасштабного вторгнення лише чотири релігійні громади в Києві змінили канонічну приналежність і перейшли з Московського патріархату до Православної церкви. Варто зазначити, що усі переходи від УПЦ МП до ПЦУ відбулись у 2023 році. У 2024 році жодна з громад не перейшла до ПЦУ. 

Тим часом серед близько 1300 релігійних об’єднань та організацій у столиці 313 – Української православної церкви, що прибрали приставку «Московського патріархату», включаючи 267 громад, 14 монастирів та три вищі духовні навчальні заклади, продовжують діяти. Для порівняння: у ПЦУ ці цифри менші – 241 організації, включаючи 192 громади, 10 монастирів та три вищі духовні навчальні заклади.

Як відомо, у 2024 році президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Закон передбачає, що релігійні організації, які підозрюються в співпраці з Російською православною церквою, будуть перевірятися відповідною експертною комісією. Її має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Якщо комісія зафіксує порушення, Держслужба видасть припис церкві на виправлення ситуації. Протягом 30 днів з дня отримання припису релігійна організація зобов’язана усунути порушення та надіслати до ДЕСС звіт з відповідними доказами. Разом зі звітом можуть подаватися заперечення щодо встановлених ознак афілійованості. Встановлений строк подання звіту може бути продовжений, але не більш як на 60 днів.

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Теги: росія депутат закон православна церква Вікторія Муха

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