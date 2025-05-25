Головна Думки вголос Олеся Яхно
search button user button menu button
Олеся Яхно Політтехнологиня

Україна хоче миру, Росія – капітуляції: що стоїть за переговорами

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія використовує переговори щодо перемир'я для нав'язування капітулянтських вимог
фото: depositphotos.com

Що ховається за словами Росії про буферну зону

Про переговори. Переговори як процес тривають постійно (з окремих питань, гуманітарних, зокрема). Переговори ж саме як припинення війни (через небажання РФ) засвідчують різні цілі у сторін та учасників.

Україна хоче, насамперед, зупинки гарячої фази війни та гарантій безпеки, щоб мати можливості для відновлення, посилення зсередини, а також розуміти перспективу довгострокової архітектури безпеки з урахуванням постійного ризику з боку РФ. При цьому нам важливо показати, що не Україна, а саме Росія не хоче результату, тому ми беремо участь у переговорах навіть із завчасно відомою відсутністю результату щодо перемирʼя, як це було у Стамбулі.

Росія використовує переговори щодо перемир'я для нав'язування капітулянтських вимог. Ну, тобто відмовитися від переговорів вона не може, але й не хоче відмовлятися від навʼязування так званих «першопричин». Тому затягування продовжуватиметься. Під обговоренням умов перемир'я РФ намагається замаскувати свої традиційні шантажистські вимоги. Питання буферної зони уже подається РФ як те, що Україна має вивести війська з наших же територій, що є маячнею і що ми одразу відкинули. Також для РФ важливо утримувати

Трампа не просто від санкцій, а й від жорстких формулювань у резолюціях/комюніке (G7 у тому числі) щодо Росії, щоб у такий спосіб намагатися стримувати і Європу. США хочуть якщо вже не швидкого, то хоча б якогось результату, який можна подавати як рух до миру. Тому сам факт зустрічі російської і українських делегацій (розуміючи при цьому, що РФ надіслав свідомо низький рівень представництва), уже подавався як крок у бік миру. Але це не позбавляє США необхідності визначеності щодо:

  1. Продажу зброї Україні за участі Європи.
  2. Більш чітких підходів/механізмів впливу/тиску на позицію РФ.

Європа розуміє довгострокові ризики для себе, а відповідно – і необхідність довгострокового бачення та системних рішень, коли Україна є частиною безпеки регіону загалом. Саме тому в Європі так побоюються будь-яких капітулянтських для України варіантів. Тому що це буде підготовка до можливої ​​нової фази війни. Підходи США та Європи зараз відрізняються. Але можливо ситуація змінюватиметься. У цьому сенсі саміт НАТО у кінці червня буде показовим з точки зору єдності Альянсу і того, чи зближуватимуться США та Європа у баченні безпекових викликів та реагування на них.

Тому переговори триватимуть. Гуманітарні питання, обговорення лінії розмежування. Але паралельно будуть йти і інші процеси. І Україна, і Росія посилюватимуть свої оборонні складові.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Європа Україна переговори війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи можна скласти прогноз закінчення війни з допомогою математичних інструментів? На фото Рассел Кроу в ролі математика який заснував сучасну теорію ігор, та український воїн
Війна і теорія ігор. Вчений пояснив, чи можна математично змоделювати кінець війни
Вчора, 20:13
Комісар ЄС заявив, що Європа може заповнити будь-який дефіцит військової допомоги США для України
Європа переозброїться в кредит для підтримки України
23 травня, 09:39
Пожежа на Болховському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області
Дрони атакували важливий для військової промисловості завод в Орловській області
21 травня, 06:19
«Жіночий портрет» Владислава Галімського повернувся до Національного художнього музею України
До художнього музею у Києві повернуто картину, незаконно вивезену під час Другої світової
19 травня, 13:09
Представники Україні вже підкорюють сцену «Євробачення»
Гурт Ziferblat виступив у першому півфіналі Євробачення-2025
13 травня, 22:37
Божевільні онуки «кузькиної матері». Що врятує Європу від «Орєшніка»?
Божевільні онуки «кузькиної матері». Що врятує Європу від «Орєшніка»? Геополітика
7 травня, 12:40
Будинок письменників після російської дронової атаки на Київ 1 січня 2025 року
Київ оцифрував документи для відновлення будівлі Спілки письменників
29 квiтня, 13:08
Крим перебуває під російською окупацією з 2014 року
ГУР назвав окуповану територію, яку Росія найбільше боїться втратити
29 квiтня, 04:27
РФ вночі атакувала Україну ракетою «Онікс» та понад 110 дронами
РФ вночі атакувала Україну ракетою «Онікс» та понад 110 дронами
26 квiтня, 10:57

Олеся Яхно

Україна хоче миру, Росія – капітуляції: що стоїть за переговорами
Україна хоче миру, Росія – капітуляції: що стоїть за переговорами
Переговори у Стамбулі: РФ знову клеїть дурня?
Переговори у Стамбулі: РФ знову клеїть дурня?
Навіщо Росія проштовхує прецедент юридичної легалізації окупації
Навіщо Росія проштовхує прецедент юридичної легалізації окупації
Чому 2025 рік для України буде складнішим за попередній
Чому 2025 рік для України буде складнішим за попередній
Ядерний шантаж Росії і переговори у Стамбулі: чого чекати?
Ядерний шантаж Росії і переговори у Стамбулі: чого чекати?
Як війну в Україні бачать в інших країнах
Як війну в Україні бачать в інших країнах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
227K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 травня: ситуація на фронті
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 травня 2025
60K
Жодного азовця! Редіс пояснив, що не так із гучним обміном «1000 на 1000»
59K
Які умови миру РФ планує висунути Україні: припущення ISW
39K
Прогноз магнітних бур на 25-27 травня: якою буде сонячна активність
24K
Ексглава МЗС Литви саркастично нагадав про обіцяні Україні «Taurus і нищівні санкції»

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
Вчора, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
Вчора, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua