Над Києвом збито балістичну ракету і 11 дронів РФ: деталі від влади
Збита ракета впала в Соломʼянському районі
У ніч на 7 травня країна-агресорка РФ атакувала Київ балістичною ракетою. Завдяки успішній роботі сил ППО ворожий об’єкт було збито. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської міської військової адміністрації.
«Оперативна інформація щодо наслідків російських атак на Київ – станом на 8:00 7 травня 2025 року. Київ зазнав атаки балістикою та ворожими ударними БпЛА. В повітряному просторі столиці та на околицях від початку доби зафіксовано одну балістичну ціль та 28 російських дронів», – йдеться в повідомленні.
Вказується, що завдяки роботі ППО забезпечено успішне ураження ворожої балістичної цілі. Збита ракета впала в Соломʼянському районі. Пошкоджено нежитлову інфраструктуру. Пожежу на місці ліквідовано до 03:00, постраждала одна особа.
У повітряному просторі столиці та околицях, за оперативною інформацією, підтверджено збиття 11 ворожих БпЛА. 10 – покинули повітряний простір. три – локаційно втрачені. Більшість ворожих дронів спрямовано були націлені на столицю.
Внаслідок ворожої атаки по цивільній інфраструктурі зафіксовано:
Дніпровський район:
- падіння БпЛА на багатоповерховий житловий будинок. Часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах (загальний балкон). Без займання і постраждалих.
Святошинський район:
- влучання уламків у дев'яповерховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6-9 поверхах. На місці працюють рятувальники. Пожежу на площі 100 кв. м. ліквідовано.
- Врятовано п'ятьох людей – одного дорослого та чотирьох дітей (трьох дітей з опіками госпіталізували).
Шевченківський район:
- пошкоджено п'ятитиповерховий житловий будинок. Зафіксовано загоряння квартир на третьому та п'ятому поверхах. Під час гасіння виявлені тіла двох людей. Пожежу ліквідовано.
Соломʼянський район:
- зафіксовано падіння дрона на відкритій території. Інформація про потерпілих не надходила.
Нагадаємо, вночі, 7 травня, Росія вдарила по Києву. У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах. У Святошинському – на 10-поверховий житловий будинок. У Шевченківському районі триває рятувальна операція після нічної атаки.
Також о 04:36 ранку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа та руйнування на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів.
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