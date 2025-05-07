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Над Києвом збито балістичну ракету і 11 дронів РФ: деталі від влади

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Над Києвом збито балістичну ракету і 11 дронів РФ: деталі від влади
Київ 7 травня зазнав атаки балістикою та ворожими ударними БпЛА
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Збита ракета впала в Соломʼянському районі

У ніч на 7 травня країна-агресорка РФ атакувала Київ балістичною ракетою. Завдяки успішній роботі сил ППО ворожий об’єкт було збито. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської міської військової адміністрації

«Оперативна інформація щодо наслідків російських атак на Київ – станом на 8:00 7 травня 2025 року. Київ зазнав атаки балістикою та ворожими ударними БпЛА. В повітряному просторі столиці та на околицях від початку доби зафіксовано одну балістичну ціль та 28 російських дронів», – йдеться в повідомленні.

Вказується, що завдяки роботі ППО забезпечено успішне ураження ворожої балістичної цілі. Збита ракета впала в Соломʼянському районі. Пошкоджено нежитлову інфраструктуру. Пожежу на місці ліквідовано до 03:00, постраждала одна особа.

Наслідки російської ракетно-дронової атаки на Київ 7 травня 2025 року
Наслідки російської ракетно-дронової атаки на Київ 7 травня 2025 року
фото: Київська міська прокуратура

У повітряному просторі столиці та околицях, за оперативною інформацією, підтверджено збиття 11 ворожих БпЛА. 10 – покинули повітряний простір. три – локаційно втрачені. Більшість ворожих дронів спрямовано були націлені на столицю.

Внаслідок ворожої атаки по цивільній інфраструктурі зафіксовано:

Дніпровський район:

  • падіння БпЛА на багатоповерховий житловий будинок. Часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах (загальний балкон). Без займання і постраждалих.

Святошинський район:

  • влучання уламків у дев'яповерховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6-9 поверхах. На місці працюють рятувальники. Пожежу на площі 100 кв. м. ліквідовано.
  • Врятовано п'ятьох людей – одного дорослого та чотирьох дітей (трьох дітей з опіками госпіталізували). 

Шевченківський район:

  • пошкоджено п'ятитиповерховий житловий будинок. Зафіксовано загоряння квартир на третьому та п'ятому поверхах. Під час гасіння виявлені тіла двох людей. Пожежу ліквідовано.

Соломʼянський район:

  • зафіксовано падіння дрона на відкритій території. Інформація про потерпілих не надходила.

Нагадаємо, вночі, 7 травня, Росія вдарила по Києву. У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах. У Святошинському – на 10-поверховий житловий будинок. У Шевченківському районі триває рятувальна операція після нічної атаки.

Також о 04:36 ранку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа та руйнування на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів.

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Теги: росія прокуратура рятувальники Facebook будинок ракета

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