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Збірні України з хокею дізналися місця проведення чемпіонатів світу у 2026 році

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Збірні України з хокею дізналися місця проведення чемпіонатів світу у 2026 році
Поєдинки дивізіону 1А пройдуть з 2 до 8 травня 2026 року

Дивізіоні 1А між чоловічими національними збірними прийматиме у 2026 році польський Сосновец

Стати відомі місця проведення чемпіонатів світу, де візьмуть участь збірні України з хокею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.

Дивізіоні 1А між національними збірними прийматиме у 2026 році польський Сосновец у період з 2 до 8 травня. Нагадуємо, що суперниками України стануть Франція, Казахстан, Японіям Польща та Литва.

Жіноча збірна відправиться в Гонконг, де Нова Зеландія, Україна, Бельгія, Мексика, Литва та господарки боротимуться за підвищення в класі з 30 березня до 5 квітня.

Молодіжна збірна повертається в 1А в Словенії з 7 до 13 грудня. Там наша команда змагатиметься з Австрією, Норвегією, Словенією, Францією та Казахстаном.

Юнацька збірна зіграє в польському Криниця-Здруй 18-24 квітня. Суперниками по групі стануть Швейцарія, Казахстан, Словенія, Угорщина та Польща.

Як повідомлялося, визначилися всі учасники півфіналу Кубка Стенлі.

У фіналі Східної конференції «Флорида» зіграє з «Кароліною Харрікейнз». У фіналу Заходу зустрінуться «Даллас Старз» і «Едмонтон Ойлерз».

Нагадаємо, на 58-му році життя померла видатна американська хокеїстка Ліза Браун-Міллер

Під час історичної Олімпіади в Нагано-1998, де жіночий хокей вперше був включений до програми Ігор, Ліза виступала в складі американської збірної вже перебуваючи вагітною. Однак, спортсменка тоді ще не знала, що незабаром має стати мамою. Свою першу дитину (сина Алекса) вона народила у серпні 1998 року.

У підсумку, саме збірна США здобула перше історичне золото Олімпіади.

Браун-Міллер була однією з трьох американок, які грали як на першому чемпіонаті світу з хокею серед жінок у 1990 році, так і на першому жіночому олімпійському турнірі з хокею в 1998 році.

«Ми (золоті медалісти 1998 року) були піонерами, але ми насправді цього не усвідомлювали», – сказала Браун-Міллер у 2010 році про той історичний успіх

Окрім олімпійського золота, Браун-Міллер чотири рази виборювала срібло на чемпіонатах світу.

Загалом у національній команді США вона провела 30 офіційних матчів, у яких закинула 13 шайб і віддала 25 результативних передач.

Після завершення ігрової кар’єри Ліза працювала хокейною коментаторкою та тренеркою – очолювала жіночу команду Прінстонського університету.

Теги: хокей чемпіонат світу

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