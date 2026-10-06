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Міжнародна федерація волейболу підтвердила участь жіночої збірної Росії на Чемпіонаті світу

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Міжнародна федерація волейболу підтвердила участь жіночої збірної Росії на Чемпіонаті світу
Росіяни через дискваліфікацію не виступали на міжнародній арені 4,5 роки
фото: пресслужба FIVB

ЧС-2027 з волейболу пройде з 20 вересня по 5 жовтня

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) підтвердила уачсть жіночої збірної Росії на Чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком».

Путівку на турнір російська команда отримала через світовий рейтинг, ставши однією з 14 команд, які кваліфікувались на міжконтинентальну першість не напряму.

Раніше FIVB підтвердила, що жіночі та чоловічі команди Росії приймуть участь у наступній Лізі націй. Задля цього було розширене число учасників: замість 18 їх стало 19.

Чоловіча збірна Росії з волейболу добровільно відмовилась від участі на майбутньому Чемпіонаті світу.

ЧС з волейболу серед жінок пройде у США та Канаді. Його приймуть наступні міста: Монреаль, Квебек, Омаха, Орландо та Анагайм. Три найкращі команди турніру, які не матимуть олімпійської ліцензії, отримають путівки на Олімпіаду-2028.

До слова, жіноча збірна України виступить на Чемпіонаті світу з волейболу у 2027 році – синьо-жовті отримали путівку через рейтинг FIVB, потрапивши до 14 найкращих команд, які не зуміли кваліфікуватись напряму.Історія

Теги: волейбол

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