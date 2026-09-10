Україна – Ізраїль. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу

Українська команда розпочне виступи на континентальній першості важливим матчем проти ізраїльтян

У четвер, 10 вересня 2026 року, о 19:00 за київським часом чоловіча збірна України з волейболу грою проти Ізраїлю розпочне виступи на Чемпіонаті Європи. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Чехія

Станом на 16:25 10 вересня Україна має кращі шанси на перемогу, вважають у GGBET. На перемогу синьо-жовтих запропоновано коефіцієнт 1,17. Потенційна звитяга суперників оцінена коефіцієнтом 4,71.

На тотал більше 137,5 очок запропоновано коефіцієнт 1,36, менше – 3.

Попередні матчі команд

Перед стартом Чемпіонату Європи українська команда зіграла у товариському турнірі, де провела ігри проти Латвії, Словаччини та Естонії. Команду латишів, яку очолює колишній тренер збірної України Угіс Крастіньш, наші волейболісти перемогли з рахунком 3:1 за партіями, а ще впевненіше їм вдалося здолати словаків (3:0). Єдиною поразкою став матч проти Естонії (2:3), де в заключних сетах відбувалася ротація складу.

Натомість Ізраїль не мав ігрової практики майже три місяці, адже востаннє команда збиралася разом на матчах Європейської ліги, де у плейоф вона поступилася Нідерландам.

У чоловічому чемпіонаті Європи 2026 беруть участь 24 національні збірні. Команди розподілили на чотири групи по шість учасників у кожній, тож на груповому етапі збірна України проведе п’ять матчів.

Поєдинки групи за участю українців відбуваються у болгарській Софії. За підсумками групового етапу до наступного раунду вийдуть по чотири найкращі команди з кожної групи.

Суперниками України на Чемпіонаті Європи 2026 є переможець Ліги націй 2026 Польща, віцечемпіон світу Болгарія, а також команди Європейської ліги Ізраїль, Північна Македонія та Португалія.

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Заявка збірної України на Чемпіонат Європи 2026

пасуючі : Юрій Синиця, Сергій Євстратов

: Юрій Синиця, Сергій Євстратов діагональні : Василь Тупчій, Максим Тонконог

: Василь Тупчій, Максим Тонконог догравальники : Олег Плотницький, Дмитро Янчук, Євген Кісілюк, Тимофій Полуян

: Олег Плотницький, Дмитро Янчук, Євген Кісілюк, Тимофій Полуян блокувальники : Юрій Семенюк, Владислав Щуро, Максим Дрозд, Денис Велецький

: Юрій Семенюк, Владислав Щуро, Максим Дрозд, Денис Велецький ліберо: Ярослав Пампушко, Олександр Бойко

Розклад матчів збірної України на Чемпіонаті Європи 2026

10 вересня, 19:00. Ізраїль – Україна

11 вересня, 16:00. Україна – Північна Македонія

12 вересня, 19:00. Болгарія – Україна

14 вересня, 16:00. Україна – Португалія

15 вересня, 19:00. Польща – Україна

Де дивитися матчі збірної України на Чемпіонаті Європи 2026

«Суспільне Спорт» транслюватиме усі матчі групового раунду Євро 2026 з волейболу. Частина матчів буде показана на YouTube-каналі «Суспільне Волейбол», тоді як поєдинки збірної України – на YouTube-каналі «Суспільне Спорт».