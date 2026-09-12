Україна перемогла Болгарію та достроково вийшла до плейоф Чемпіонату Європи з волейболу

Україна цього сезону поступилася Болгарії у Лізі націй, тому для наших волейболістів реванш вийшов особливо важливим

Підопічні Рауля Лосано виявилися сильнішими, ніж дев'ята команда світового рейтингу

Чоловіча збірна України з волейболу здобула третю поспіль перемогу на Чемпіонаті Європи, здолавши Болгарію з рахунком 3:1. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Старт першої партії пішов до активу болгар (6:8), але збірна України трималася близько до своїх суперників. У середині сету важливим моментом став вихід Олега Плотницького на подачу. Тоді екскапітан української команди заробив три брейкові м'ячі самотужки завдяки двом ейсам та одній вдалій атаці, і рахунок став 15:12. Болгари змогли відіграти це відставання і знову повести (19:18). Але синьо-жовті зібралися і все ж виграли першу партію з рахунком 25:23.

У другій партії перевага України була відчутнішою. Після рахунку 8:6 наші волейболісти не дали можливості болгарам жодного разу вийти вперед. І хоч як би не старався лідер Болгарії Александар Ніколов, який набрав 10 очок за партію, його партнери демонстрували не найвидатнішу гру. Це завершилося перемогою команди Рауля Лосано з рахунком 25:22.

Але у третьому сеті Болгарія повернула собі контроль над поєдинком. Зі старту суперники збірної України захопили контроль, не віддаючи його до самого кінця. До того ж, цей сет став дуже вдалим для «джокера» болгарської команди Аспаруха Аспарухова, який набрав чотири очки і досить органічно влився у гру Джанлоренцо Бленджині. Через це підсумком партії була логічна перемога Болгарії 21:25.

Початок четвертої партії, здавалося б, повторював долю попередньої партії, адже болгари знову краще увійшли в гру. Але тут на користь синьо-жовтих зіграла таємна зброя, яку відзначав наставник Болгарії перед матчем, - потужна подача. Спершу завдяки їй Україна мінімально вийшла вперед (9:8), а потім сталося спражнє диво: Олег Плотницький увімкнув свою гармату настільки, що видав одразу чотири ейси поспіль. Цей момент зламав болгар, адже у рівному сеті без явної переваги в синьо-жовтих раптово з'явився гандикап у чотири брейкові м'ячі. Він навіть виріс до переваги у «+6», але болгари наприкінці партії зачепилися і скоротили відставання до «-2». На більше їм сподіватися не довелося, адже наступні два очки пішли до скарбнички збірної України, чим завершили і сет, і матч на користь нашої команди!

Україна - Болгарія 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:21)

Україна : Янчук 10, Семенюк 9, Синиця 1, Плотницький 23, Дрозд 3, Тупчій 9 – старт; Тонконог – 1

: Янчук 10, Семенюк 9, Синиця 1, Плотницький 23, Дрозд 3, Тупчій 9 – старт; Тонконог – 1 Болгарія: Грозданов 7, Сімеон Ніколов 9, Атанасов 4, Ілія Петков 3, Александар Ніколов 27, Бардаров 4 - старт; Аспарухов 9, Преслав Петков 4, Желев 1

Завдяки цій перемозі Україна достроково вийшла до плейоф Чемпіонату Європи, адже з трьома перемогами математино неможливо не потрапити до четвірки найкращих у групі з шести команд.

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що збірна України з волейболу вчора здолала Північну Македонію у матчу Чемпіонату Європи.