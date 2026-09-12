Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна перемогла Болгарію та достроково вийшла до плейоф Чемпіонату Європи з волейболу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Україна перемогла Болгарію та достроково вийшла до плейоф Чемпіонату Європи з волейболу
Україна цього сезону поступилася Болгарії у Лізі націй, тому для наших волейболістів реванш вийшов особливо важливим
фото: CEV

Підопічні Рауля Лосано виявилися сильнішими, ніж дев'ята команда світового рейтингу

Чоловіча збірна України з волейболу здобула третю поспіль перемогу на Чемпіонаті Європи, здолавши Болгарію з рахунком 3:1. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Старт першої партії пішов до активу болгар (6:8), але збірна України трималася близько до своїх суперників. У середині сету важливим моментом став вихід Олега Плотницького на подачу. Тоді екскапітан української команди заробив три брейкові м'ячі самотужки завдяки двом ейсам та одній вдалій атаці, і рахунок став 15:12. Болгари змогли відіграти це відставання і знову повести (19:18). Але синьо-жовті зібралися і все ж виграли першу партію з рахунком 25:23. 

У другій партії перевага України була відчутнішою. Після рахунку 8:6 наші волейболісти не дали можливості болгарам жодного разу вийти вперед. І хоч як би не старався лідер Болгарії Александар Ніколов, який набрав 10 очок за партію, його партнери демонстрували не найвидатнішу гру. Це завершилося перемогою команди Рауля Лосано з рахунком 25:22. 

Але у третьому сеті Болгарія повернула собі контроль над поєдинком. Зі старту суперники збірної України захопили контроль, не віддаючи його до самого кінця. До того ж, цей сет став дуже вдалим для «джокера» болгарської команди Аспаруха Аспарухова, який набрав чотири очки і досить органічно влився у гру Джанлоренцо Бленджині. Через це підсумком партії була логічна перемога Болгарії 21:25. 

Початок четвертої партії, здавалося б, повторював долю попередньої партії, адже болгари знову краще увійшли в гру. Але тут на користь синьо-жовтих зіграла таємна зброя, яку відзначав наставник Болгарії перед матчем, - потужна подача. Спершу завдяки їй Україна мінімально вийшла вперед (9:8), а потім сталося спражнє диво: Олег Плотницький увімкнув свою гармату настільки, що видав одразу чотири ейси поспіль. Цей момент зламав болгар, адже у рівному сеті без явної переваги в синьо-жовтих раптово з'явився гандикап у чотири брейкові м'ячі. Він навіть виріс до переваги у «+6», але болгари наприкінці партії зачепилися і скоротили відставання до «-2». На більше їм сподіватися не довелося, адже наступні два очки пішли до скарбнички збірної України, чим завершили і сет, і матч на користь нашої команди!

Україна - Болгарія 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:21)

  • Україна: Янчук 10, Семенюк 9, Синиця 1, Плотницький 23, Дрозд 3, Тупчій 9 – старт; Тонконог – 1
  • Болгарія: Грозданов 7, Сімеон Ніколов 9, Атанасов 4, Ілія Петков 3, Александар Ніколов 27, Бардаров 4 - старт; Аспарухов 9, Преслав Петков 4, Желев 1

Завдяки цій перемозі Україна достроково вийшла до плейоф Чемпіонату Європи, адже з трьома перемогами математино неможливо не потрапити до четвірки найкращих у групі з шести команд. 

Турнірна таблиця 

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що збірна України з волейболу вчора здолала Північну Македонію у матчу Чемпіонату Європи

Теги: чемпіонат Європи волейбол Болгарія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Востаннє подібна ситуація виникала у 2023 році, коли Софія погодила проліт літака з російською делегацією
Болгарія пропустила російський військовий літак до Сербії: що сталося
20 серпня, 11:32
Дрон, який море винесло на пляж поблизу Варни
Невідомі дрони винесло на пляжі Румунії та Болгарії
26 серпня, 17:26
Болгарія перейшла з левів на євро, і життя в країні суттєво подорожчало
Українки розповіли, скільки насправді коштує життя в Болгарії
16 серпня, 18:15
Болгарія вперше прийматиме Євробачення після перемоги Dara з піснею Bangaranga
Європейська мовна спілка назвала місто, яке прийме Євробачення-2027
13 серпня, 11:38
Таїсія Онофрійчук є однією з найсильніших гімнасток світу
Таїсія Онофрійчук вийшла до трьох фіналів Чемпіонату світу з художньої гімнастики
14 серпня, 01:00
На Чемпіонаті Європи українки виступатимуть у групі В, матчі якої відбудуться у Брно (Чехія)
Жіноча збірна України з волейболу визначилася зі складом на Євро-2026
17 серпня, 21:25
У третьому турі Україна зуміла здобути першу перемогу на турнірі – дівчата розгромили збірну Австрії
Україна – Чехія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу Реклама
25 серпня, 11:46
Україну для потрапляння в 1/8 фіналу влаштує лише перемога над сербками
Україна – Сербія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу Реклама
27 серпня, 12:22
Українські волейболісти переможно розпочали Чемпіонат Європи
Україна – Північна Македонія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу Реклама
11 вересня, 14:41

Новини

«Аякс» з дебютним асистом Циганкова здобув розгромну перемогу у матчі чемпіонату Нідерландів
«Аякс» з дебютним асистом Циганкова здобув розгромну перемогу у матчі чемпіонату Нідерландів
Надія Кіченок вперше за 2,5 роки зіграла у одиночному розряді та вийшла до фіналу кваліфікації Гвадалахари
Надія Кіченок вперше за 2,5 роки зіграла у одиночному розряді та вийшла до фіналу кваліфікації Гвадалахари
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поразкою від Нідерландів завершила виступи на Чемпіонаті Європи
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поразкою від Нідерландів завершила виступи на Чемпіонаті Європи
Україна перемогла Болгарію та достроково вийшла до плейоф Чемпіонату Європи з волейболу
Україна перемогла Болгарію та достроково вийшла до плейоф Чемпіонату Європи з волейболу
Матч чемпіонату України між «Вересом» та «Кудрівкою» перенесено
Матч чемпіонату України між «Вересом» та «Кудрівкою» перенесено
Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 поступилась Азербайджану у першому матчі Чемпіонату Європи
Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 поступилась Азербайджану у першому матчі Чемпіонату Європи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2026
94K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
80K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
11 вересня, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
11 вересня, 13:38

Прес-релізи

Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
12 вересня, 14:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua