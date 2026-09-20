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Україна – Румунія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу

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Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна – Румунія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу
Румунія стане наступним суперником України
фото: CEV

Збірна України розпочинає боротьбу в плейоф волейбольного Євро

У неділю, 20 вересня 2026 року, о 16:00 за київським часом чоловіча збірна України з волейболу зіграє матч 1/8 фіналу континентальної першості, у якому суперником нашої команди стане Румунія. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Румунія

Станом на 9:30 20 вересня Україна має кращі шанси на перемогу, переконані у GGBET. На перемогу синьо-жовтих запропоновано коефіцієнт 1,3. Потенційний успіх суперників оцінений коефіцієнтом 3,4. 

На тотал більше 180 очок запропоновано коефіцієнт 1,88, менше – також 1,88.

Шлях команд до 1/8 фіналу Євро-2026

Україна виступала у групі B у Софії. Команда Рауля Лосано стартувала з перемоги над Ізраїлем – 3:1, після чого у трьох сетах здолала Північну Македонію – 3:0. У третьому турі українці перемогли господарів майданчика Болгарію – 3:1, а в четвертому матчі впевнено обіграли Португалію — 3:0.

У заключному турі Україна зустрілася з чинними чемпіонами Європи Польщею та поступилася 0:3. Попри поразку, синьо-жовті завершили груповий етап на другому місці, здобувши чотири перемоги у п’яти матчах.

Румунія грала у групі D, матчі якої проходили в Клуж-Напоці. Господарі турніру розпочали чемпіонат із поразки від Латвії – 1:3. Надалі румуни здобули перемоги над Туреччиною, Швейцарією та поступилися Німеччині.

Одним із головних результатів Румунії на груповому етапі стала перемога над Францією – 3:2. Румуни відігралися після рахунку 0:2 за партіями та виграли вирішальний тай-брейк 15:12.

У підсумку Румунія посіла третє місце у групі D, пропустивши вперед Францію та Німеччину, і вийшла до плейоф.

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Найгучніші спортивні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

Заявка збірної України на Чемпіонат Європи 2026 

  • пасуючі: Юрій Синиця, Сергій Євстратов
  • діагональні: Василь Тупчій, Максим Тонконог
  • догравальники: Олег Плотницький, Дмитро Янчук, Євген Кісілюк, Тимофій Полуян
  • блокувальники: Юрій Семенюк, Владислав Щуро, Максим Дрозд, Денис Велецький
  • ліберо: Ярослав Пампушко, Олександр Бойко

Де дивитися матчі збірної України на Чемпіонаті Європи 2026 

«Суспільне Спорт» транслюватиме усі матчі групового раунду Євро 2026 з волейболу. Частина матчів буде показана на YouTube-каналі «Суспільне Волейбол», тоді як поєдинки збірної України – на YouTube-каналі «Суспільне Спорт».

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Теги: волейбол

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