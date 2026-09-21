Олег Плотницький підбив підсумки сезону для збірної України

У 1/8 фіналу ЧЄ-2026 синьо-жовті поступились Румунії

Волейболіст збірної України Олег Плотницький прокоментував результати ссезону для синьо-жовтих. Про це повідомляє «Главком».

«Думаю, цей сезон Ліги націй – супер. Ми граємо одним складом практично, тому я думаю, що результат супер. За два роки вийшли так швидко у плейоф – це суперкласно взагалі. Це прям гарне досягнення, яким можна пишатися.

Могли краще виступити на ЧЄ. Думаю, в топ-8 могли потрапити. Не зайшли через свої причини, які треба розібрати. І я вже казав, що деяким людям потрібно мінятися. Якщо не мінятися, можна так і залишитися на цьому рівні. Будемо десь там у топ-8 чи топ-16 – і все».

Збірна України цього сезону вперше в історії пробилась до плейоф Ліги націй, де поступилась Польщі (1:3).

«Тому треба рости. Інакше будемо грати за топ-16; може, якимось боком потрапимо на Олімпіаду чи там «скрутимося». Я думаю, що після сьогоднішньої гри вже трохи важко буде нам. Треба якесь диво. Але є час для того дива.

Можна деяким підрости і ментально, і технічно – тоді, можливо, нам буде трішечки легше всім дихати на майданчику. Бо, як бачите, ротації в нас поки небагато», – сказав Плотницький.

Виступи на Чемпіонаті Європи команда Рауля Лозано завершила на стадії 1/8 фіналу, Румунія виявилась сильнішою (3:0).

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