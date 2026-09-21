Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олег Плотницький підбив підсумки сезону для збірної України

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Олег Плотницький підбив підсумки сезону для збірної України
Українець повернувся до збірної після дворічної паузи
фото: Instagram Олег Плотницький

У 1/8 фіналу ЧЄ-2026 синьо-жовті поступились Румунії

Волейболіст збірної України Олег Плотницький прокоментував результати ссезону для синьо-жовтих. Про це повідомляє «Главком».

«Думаю, цей сезон Ліги націй – супер. Ми граємо одним складом практично, тому я думаю, що результат супер. За два роки вийшли так швидко у плейоф – це суперкласно взагалі. Це прям гарне досягнення, яким можна пишатися.

Могли краще виступити на ЧЄ. Думаю, в топ-8 могли потрапити. Не зайшли через свої причини, які треба розібрати. І я вже казав, що деяким людям потрібно мінятися. Якщо не мінятися, можна так і залишитися на цьому рівні. Будемо десь там у топ-8 чи топ-16 – і все».

Збірна України цього сезону вперше в історії пробилась до плейоф Ліги націй, де поступилась Польщі (1:3).

«Тому треба рости. Інакше будемо грати за топ-16; може, якимось боком потрапимо на Олімпіаду чи там «скрутимося». Я думаю, що після сьогоднішньої гри вже трохи важко буде нам. Треба якесь диво. Але є час для того дива.

Можна деяким підрости і ментально, і технічно – тоді, можливо, нам буде трішечки легше всім дихати на майданчику. Бо, як бачите, ротації в нас поки небагато», – сказав Плотницький.

Виступи на Чемпіонаті Європи команда Рауля Лозано завершила на стадії 1/8 фіналу, Румунія виявилась сильнішою (3:0).

Нагадаємо, що український тенісист Сергій Стаховський розповів про свої плани на майбутнє.

 

Теги: волейбол Олег Плотницький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна розпочала континентальну першість з поразок
Україна – Греція. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу Реклама
22 серпня, 11:09
Жіноча збірна України здобула розгромну перемогу на Чемпіонаті Європи з волейболу
Жіноча збірна України здобула розгромну перемогу на Чемпіонаті Європи з волейболу Реклама
24 серпня, 18:26
На минулому Чемпіонаті Європи Україна грала у чвертьфіналі
Україна – Ізраїль. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу Реклама
10 вересня, 16:28
Збірна України здобула друг перемогу на груповому етапі ЧЄ-2026
Збірна України з волейболу здолала Північну Македонію у матчу Чемпіонату Європи
11 вересня, 17:42
Україна цього сезону поступилася Болгарії у Лізі націй, тому для наших волейболістів реванш вийшов особливо важливим
Україна перемогла Болгарію та достроково вийшла до плейоф Чемпіонату Європи з волейболу
12 вересня, 21:45
Українські волейболісти переможно розпочали Чемпіонат Європи
Україна – Португалія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу Реклама
14 вересня, 12:25
Україна стартували на континентальній першості з чотирьох впевнених перемог
Україна – Польща. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу Реклама
15 вересня, 09:10
Захисник загинув 7 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Слов’янська (Донецька область)
На війні загинув український волейболіст Любомир Бонк
17 вересня, 13:01
Румунія стане наступним суперником України
Україна – Румунія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу Реклама
Вчора, 09:45

Новини

Ігор Костюк продовжить тренувати «Динамо»
Ігор Костюк продовжить тренувати «Динамо»
Олег Плотницький підбив підсумки сезону для збірної України
Олег Плотницький підбив підсумки сезону для збірної України
Сергій Стаховський розповів про свої плани на майбутнє
Сергій Стаховський розповів про свої плани на майбутнє
Українські скелелази встановили два рекорди Європи на турнірі в Китаї
Українські скелелази встановили два рекорди Європи на турнірі в Китаї
МОК відмовляється реагувати на участь керівника російського спорту в пропагандистському заході
МОК відмовляється реагувати на участь керівника російського спорту в пропагандистському заході
Владислав Гераскевич прокоментував появу Овечкіна у пропагандиському відео «Єдиної Росії»
Владислав Гераскевич прокоментував появу Овечкіна у пропагандиському відео «Єдиної Росії»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
197K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
145K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua