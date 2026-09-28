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Визначилися потенційні суперники України на чоловічому Чемпіонату світу з волейболу 2027

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначилися потенційні суперники України на чоловічому Чемпіонату світу з волейболу 2027
Збірна України зіграє на Чемпіонаті світу з волейболу
фото: CEV

Чемпіонаті світу з волейболу 2027 пройде у Польщі

Стали відомі всі 32 збірні, які зіграють на чоловічому Чемпіонаті світу з волейболу 2027. Про це повідомляє «Главком».

Чемпіонаті світу з волейболу 2027 пройде у Польщі.

Автоматично на турнір кваліфікувалися Польща як країна-господарка, Італія як чемпіон 2025 року.

Від Північної та Центральної Америки на турнір поїдуть Куба, Канада та США, від Південної Америки – Бразилія, Аргентина та Чилі.

Від Азії на змагання потрапили Японія, Іран та Південна Корея. Європу представлять Франція, Фінляндія та Словенія. Африку – Туніс, Камерун та Алжир.

15 місць, що залишилися, розподілені між збірними з найвищим світовим рейтингом. До цього переліку потрапила і Україна.

Також на світовій першості зіграють: Болгарія, Німеччина, Бельгія, Туреччина, Сербія, Чехія, Греція, Румунія, Нідерланди, Мексика, Пуерто-Ріко, Данія, Єгипет, Естонія.

Чемпіонат світу 2027 стане одним із етапів олімпійської кваліфікації – ліцензію на Олімпіаду-2028 отримають три найкращі збірні турніру, які ще не мають путівок.

Нагадаємо, виступи на Чемпіонаті Європи збірна України завершила на стадії 1/8 фіналу.

Теги: волейбол

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