Жіноча збірна україни з волейболу кваліфікувалась на Чемпіонат світу-2027

Жіноча збірна України вперше вийшла на ЧС з волейболу у 1994 роі

Синьо-жовті гарантували себе місце на світовій першості

Жіноча збірна України виступить на Чемпіонаті світу з волейболу у 2027 році. Про це повідомляє «Главком».

Синьо-жовті потрапили до списку з 32 команд, які приймуть участь у міжконтинентальній першості. Збірна України отримала путівку через рейтинг FIVB, потрапивши до 14 найкращих команд, які не зуміли кваліфікуватись напряму.

Для України це буде третій Чемпіонат світу в історії. Минулого року команда посіла 17-те місце.

Чемпіона світу з волейболу серед жінок пройде з 20 вересня по 5 жовтня 2027 року у Сполученних Штатах Америки та у Канаі. Поєдинки приймуть наступні міста: Монреаль, Квебек, Омаха, Орландо та Анагайм. Три найкращі команди турніру, які не матимуть олімпійської ліцензії, отримають путівки на Олімпіаду-2028.

До слова, президент Федерації волейболу України Михайло Мельник прокоментували допуск росіян до змагань.

Нагадаємо, що раніше визначилися потенційні суперники України на чоловічому Чемпіонату світу з волейболу 2027.