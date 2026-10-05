Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button

Жіноча збірна україни з волейболу кваліфікувалась на Чемпіонат світу-2027

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Жіноча збірна україни з волейболу кваліфікувалась на Чемпіонат світу-2027
Жіноча збірна України вперше вийшла на ЧС з волейболу у 1994 роі
фото: пресслужба ФВУ

Синьо-жовті гарантували себе місце на світовій першості

Жіноча збірна України виступить на Чемпіонаті світу з волейболу у 2027 році. Про це повідомляє «Главком».

Синьо-жовті потрапили до списку з 32 команд, які приймуть участь у міжконтинентальній першості. Збірна України отримала путівку через рейтинг FIVB, потрапивши до 14 найкращих команд, які не зуміли кваліфікуватись напряму.

Для України це буде третій Чемпіонат світу в історії. Минулого року команда посіла 17-те місце.

Чемпіона світу з волейболу серед жінок пройде з 20 вересня по 5 жовтня 2027 року у Сполученних Штатах Америки та у Канаі. Поєдинки приймуть наступні міста: Монреаль, Квебек, Омаха, Орландо та Анагайм. Три найкращі команди турніру, які не матимуть олімпійської ліцензії, отримають путівки на Олімпіаду-2028.

До слова, президент Федерації волейболу України Михайло Мельник прокоментували допуск росіян до змагань.

Нагадаємо, що раніше визначилися потенційні суперники України на чоловічому Чемпіонату світу з волейболу 2027.

Теги: волейбол Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це перша перемога Олега Лужного біля керма збірної України U19
Збірна України U19 вдев'ятьох здолала Шотландію у товариському матчі
30 вересня, 14:43
Синьо-жовті останній раз виступали у елітному дивізіоні Ліги націй у 2020 році
УАФ опублікувала заявку збірної України на поєдинок Ліги націй з Північною Ірландією
2 жовтня, 11:23
Українська команда йде на другому місці групи В2 після поразки від Північної Ірландії
Північна Ірландія упевнено перемогла Україну в Лізі націй
2 жовтня, 23:49
Віктор Циганков не робить трагедії через більшу кількість матчів
Циганков оцінив нововведення Ліги націй напередодні матчу проти збірної Угорщини
Вчора, 20:26
Підопічні Рауля Лосано записали в активу першу звитягу
Збірна України з перемоги над Ізраїлем стартувала на волейбольному Чемпіонаті Європи
10 вересня, 21:15
Україну на Чемпіонаті Європи представляли Анжеліка Ляшко, Вероніка Космач, Віра Грималюк і Дар'я Кононученко
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поразкою від Нідерландів завершила виступи на Чемпіонаті Європи
12 вересня, 22:13
НПЗ на Кубані у вогні, Харків і Київ під ударом: головне за ніч 26 вересня
НПЗ на Кубані у вогні, Харків і Київ під ударом: головне за ніч 26 вересня
26 вересня, 05:50
Зоряні роки Ігоря Худоб'яка припали на виступи в «Карпатах»
Ексхавбек збірної України оголосив про завершення кар'єри
23 вересня, 16:29
Валерія Дмитренко через травму пропустила вже півроку
«Буде операція». Христина Дмитрнко висловилась щодо своєї сестри Валерії
24 вересня, 16:10

Ще більше про спорт

Жіноча збірна україни з волейболу кваліфікувалась на Чемпіонат світу-2027
Жіноча збірна україни з волейболу кваліфікувалась на Чемпіонат світу-2027
МОК презентував емблему Олімпійських 2032 у Брісбені
МОК презентував емблему Олімпійських 2032 у Брісбені
Українська гімнастка взяла хорватське громадянство – спортсменка пояснила своє рішення
Українська гімнастка взяла хорватське громадянство – спортсменка пояснила своє рішення
З Костевич та Кулішем у складі: стала відома заявка України на Чемпіонат світу зі стрільби
З Костевич та Кулішем у складі: стала відома заявка України на Чемпіонат світу зі стрільби
Заявка Манчестера на проведення Олімпіади-2040 є під загрозою через скандал із «Манчестер Сіті»
Заявка Манчестера на проведення Олімпіади-2040 є під загрозою через скандал із «Манчестер Сіті»
Олімпійський призер Горуна завершив кар'єру після першого за два роки виступу
Олімпійський призер Горуна завершив кар'єру після першого за два роки виступу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
104K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
70K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
5 жовтня, 15:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua