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Україна – Північна Македонія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Україна – Північна Македонія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу
Українські волейболісти переможно розпочали Чемпіонат Європи
фото: CEV

Українська команда може суттєво наблизити себе до плейоф уже після сьогоднішнього матчу

У п'ятницю, 11 вересня 2026 року, о 16:00 за київським часом чоловіча збірна України з волейболу зіграє другий матч континентальної першості, у якому суперником команди Рауля Лосано стане Північна Македонія. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Чехія

Станом на 14:30 11 вересня Україна має кращі шанси на перемогу, вважають у GGBET. На перемогу синьо-жовтих запропоновано коефіцієнт 1,15. Потенційна звитяга суперників оцінена коефіцієнтом 5,1. 

На тотал більше 131,5 очок запропоновано коефіцієнт 1,36, менше – 2,99.

Попередні матчі команд

Матчем-відкриття групи в Софії став поєдинок господарів, болгар, проти північномакедонців. У кожній з трьох партій збірна Болгарії переважала Північну Македонію за рахунок індивідуального класу братів Ніколових, і в підсумку матч завершився з рахунком 3:0 за партіями. 

Збірна України ж зіграла з командою Ізраїлю у першому турі. Перші дві партії завершилися на користь синьо-жовтих, а ось третя пішла суперникам. Але на більше українські волейболісти своїм суперникам не дали сподіватися, бо матч завершився з рахунком 3:1 за партіями. 

Варто також згадати, що перед стартом Чемпіонату Європи українська команда зіграла у товариському турнірі, де провела ігри проти Латвії, Словаччини та Естонії. Команду латишів, яку очолює колишній тренер збірної України Угіс Крастіньш, наші волейболісти перемогли з рахунком 3:1 за партіями, а ще впевненіше їм вдалося здолати словаків (3:0). Єдиною поразкою став матч проти Естонії (2:3), де в заключних сетах відбувалася ротація складу. 

Натомість Північна Македонія не мала ігрової практики майже три місяці до свого першого матчу проти Болгарії, адже востаннє команда збиралася разом на матчах Європейської ліги, де до плейоф вона не потрапила. 

У чоловічому чемпіонаті Європи 2026 беруть участь 24 національні збірні. Команди розподілили на чотири групи по шість учасників у кожній, тож на груповому етапі збірна України проведе п’ять матчів.

Поєдинки групи за участю українців відбуваються у болгарській Софії. За підсумками групового етапу до наступного раунду вийдуть по чотири найкращі команди з кожної групи.

Суперниками України на Чемпіонаті Європи 2026 є переможець Ліги націй 2026 Польща, віцечемпіон світу Болгарія, а також команди Європейської ліги Ізраїль, Північна Македонія та Португалія. 

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Найгучніші спортивні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

Заявка збірної України на Чемпіонат Європи 2026 

  • пасуючі: Юрій Синиця, Сергій Євстратов
  • діагональні: Василь Тупчій, Максим Тонконог
  • догравальники: Олег Плотницький, Дмитро Янчук, Євген Кісілюк, Тимофій Полуян
  • блокувальники: Юрій Семенюк, Владислав Щуро, Максим Дрозд, Денис Велецький
  • ліберо: Ярослав Пампушко, Олександр Бойко

Розклад матчів збірної України на Чемпіонаті Європи 2026 

  • 10 вересня, 19:00. Ізраїль – Україна
  • 11 вересня, 16:00. Україна – Північна Македонія
  • 12 вересня, 19:00. Болгарія – Україна
  • 14 вересня, 16:00. Україна – Португалія
  • 15 вересня, 19:00. Польща – Україна

Де дивитися матчі збірної України на Чемпіонаті Європи 2026 

«Суспільне Спорт» транслюватиме усі матчі групового раунду Євро 2026 з волейболу. Частина матчів буде показана на YouTube-каналі «Суспільне Волейбол», тоді як поєдинки збірної України – на YouTube-каналі «Суспільне Спорт».

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Теги: чемпіонат Європи волейбол Олег Плотницький Юрій Семенюк Тимофій Полуян Максим Дрозд

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