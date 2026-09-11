Збірна України з волейболу здолала Північну Македонію у матчу Чемпіонату Європи
Наша збірна здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0
Збірна України з волейболу зустрілась з командою Північної Македонії у мтчі Чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком».
Команди зустрілись у болгарському місті Софія.
У попредній грі Україна здолала Ізраїль з рахунком 3:1.
Синьо-жовті здобули перемогу з рахунком 3:0. Якщо у першому та другому сетах македонці створювали тиск та мали серйозні шанси на перемогу, то ось третій сет, який завершився з рахунком 25:10, таким конкруентним не був.
Чемпіонат Європи з волейболу. Чоловіки, група B
- Україна – Північна Македонія – 3:0 (25:22, 25:22, 25:10)
Україні залишилось провести ще три матчі на груповому етапі
- 12 вересня. 19:00 Болгарія – Україна
- 14 вересня. 16:00 Україна – Португалія
- 15 вересня. 19:00 Польща – Україна
Чотири найкращих команди з кожного квартеу вийдуть у раунд матчів на виліт. Наразі підопічні рафаеля Лозано повідають перше місце квартету B.
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