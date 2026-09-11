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Збірна України з волейболу здолала Північну Македонію у матчу Чемпіонату Європи

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Збірна України з волейболу здолала Північну Македонію у матчу Чемпіонату Європи
Збірна України здобула друг перемогу на груповому етапі ЧЄ-2026
фото: пресслужба ФВУ

Наша збірна здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0

Збірна України з волейболу зустрілась з командою Північної Македонії у мтчі Чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у болгарському місті Софія.

У попредній грі Україна здолала Ізраїль з рахунком 3:1.

Синьо-жовті здобули перемогу з рахунком 3:0. Якщо у першому та другому сетах македонці створювали тиск та мали серйозні шанси на перемогу, то ось третій сет, який завершився з рахунком 25:10, таким конкруентним не був.

Чемпіонат Європи з волейболу. Чоловіки, група B

  • Україна – Північна Македонія – 3:0 (25:22, 25:22, 25:10)

Україні залишилось провести ще три матчі на груповому етапі

  • 12 вересня. 19:00 Болгарія – Україна
  • 14 вересня. 16:00 Україна – Португалія
  • 15 вересня. 19:00 Польща – Україна

Чотири найкращих команди з кожного квартеу вийдуть у раунд матчів на виліт. Наразі підопічні рафаеля Лозано повідають перше місце квартету B.

Збірна України з волейболу здолала Північну Македонію у матчу Чемпіонату Європи фото 1
фото: SofaScore
Теги: волейбол Збірна України

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