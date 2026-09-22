Екстренер волейбольної збірної України працевлаштувався у Бельгії

Угіс Крастіньш (на передньому плані) опинився в Бенілюксі

Фахівець повернеться до роботи на клубному рівні

Колишній керманич національної команди України з волейболу Угіс Крастіньш став головним тренером бельгійського «Маасейка». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

56-річний латвієць приєднається до нової команди після Чемпіонату Європи. Там він вивів рідну збірну до 1/8 фіналу. Там латвійські волейболісти програли збірній Польщі (0:3).

Раніше Крастіньш працював із українськими командами. У 2016-2026 роках він тренував львівські «Барком-Кажани». Паралельно в 2017-2024 роках латвійський фахівець очолював збірну України.

Крастіньш – триразовий чемпіон України та по чотири рази виграв Кубок і Суперкубок України. На чолі «синьо-жовтих» він тріумфував у Євролізі-2017. Ще двічі українці під його керівництвом дійшли до фіналу турніру.

До слова, раніше збірна України програла Польщі чвертьфінал волейбольної Ліги націй. «Синьо-жовті» поступилися у чотирьох сетах. Зрештою, польські волейболісти тріумфували в турнірі.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань. Збірні Росії відновили в рейтингах ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних турнірах.