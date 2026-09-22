Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Екстренер волейбольної збірної України працевлаштувався у Бельгії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Екстренер волейбольної збірної України працевлаштувався у Бельгії
Угіс Крастіньш (на передньому плані) опинився в Бенілюксі
фото: ВК «Ястшембє Барком»

Фахівець повернеться до роботи на клубному рівні

Колишній керманич національної команди України з волейболу Угіс Крастіньш став головним тренером бельгійського «Маасейка». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

56-річний латвієць приєднається до нової команди після Чемпіонату Європи. Там він вивів рідну збірну до 1/8 фіналу. Там латвійські волейболісти програли збірній Польщі (0:3).

Раніше Крастіньш працював із українськими командами. У 2016-2026 роках він тренував львівські «Барком-Кажани». Паралельно в 2017-2024 роках латвійський фахівець очолював збірну України.

Крастіньш – триразовий чемпіон України та по чотири рази виграв Кубок і Суперкубок України. На чолі «синьо-жовтих» він тріумфував у Євролізі-2017. Ще двічі українці під його керівництвом дійшли до фіналу турніру.

До слова, раніше збірна України програла Польщі чвертьфінал волейбольної Ліги націй. «Синьо-жовті» поступилися у чотирьох сетах. Зрештою, польські волейболісти тріумфували в турнірі.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань. Збірні Росії відновили в рейтингах ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних турнірах.

Читайте також:

Теги: Уґіс Крастіньш волейбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна України вилетіла з ЧЄ-2026
Збірна України поступилась Румунії у 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з волейболу
20 вересня, 17:58
Захисник загинув 7 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Слов’янська (Донецька область)
На війні загинув український волейболіст Любомир Бонк
17 вересня, 13:01
Підопічні Рауля Лосано не зупинили поляків
Збірна України з волейболу зазнала від Польщі першої поразки на Чемпіонаті Європи
15 вересня, 20:26
Українські волейболісти продовжили переможну серію
Волейбольна збірна України впевнено розібралася з Португалією на Євро-2026
14 вересня, 17:44
Українські волейболісти досягли прогресу
Волейбольна збірна України піднялася в десятку найкращих на планеті
13 вересня, 12:59
Україна цього сезону поступилася Болгарії у Лізі націй, тому для наших волейболістів реванш вийшов особливо важливим
Україна перемогла Болгарію та достроково вийшла до плейоф Чемпіонату Європи з волейболу
12 вересня, 21:45
Збірна України здобула друг перемогу на груповому етапі ЧЄ-2026
Збірна України з волейболу здолала Північну Македонію у матчу Чемпіонату Європи
11 вересня, 17:42
Підопічні Рауля Лосано записали в активу першу звитягу
Збірна України з перемоги над Ізраїлем стартувала на волейбольному Чемпіонаті Європи
10 вересня, 21:15
В останньому матчі групового етапу підопічні Глушака поступилися лідеркам групи Сербії в трьох сетах
Тренер жіночої збірної України з волейболу прокоментував виліт команди з Євро-2026
28 серпня, 09:27

Новини

Василь Кобін знайшов нове місце роботи
Василь Кобін знайшов нове місце роботи
Росія виступить без прапора і гімну на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики
Росія виступить без прапора і гімну на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики
Екстренер волейбольної збірної України працевлаштувався у Бельгії
Екстренер волейбольної збірної України працевлаштувався у Бельгії
У Федерації біатлону України виступили з заявою щодо Дмитренко
У Федерації біатлону України виступили з заявою щодо Дмитренко
Чехія здолала Велику Британію та вийшла до півфіналу Кубку Біллі Джин Кінг
Чехія здолала Велику Британію та вийшла до півфіналу Кубку Біллі Джин Кінг
«Вони наполегливо переконували мене»Тотті пропонували грати у Серії А у 48 років
«Вони наполегливо переконували мене»Тотті пропонували грати у Серії А у 48 років

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
201K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
147K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Сьогодні, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Сьогодні, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
Вчора, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua