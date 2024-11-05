Міжнародний союз велосипедистів відсторонив російських спортсменів, які представляють ЦСКА

Російським велогонщикам з ЦСКА заборонено брати участь у змаганнях із календаря UCI

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) включив до «чорного списку» велогонщиків російської команди ЦСКА, які виступили на «Турі Фасо». Про це повідомляється на сайті UCI.

До списку увійшли росіяни Дмитро Єрошкін (персонал команди), Євген Казанов (член команди ЦСКА), а також Артем Гомозков, Кирило Капустін, Антон Попов, Мамир Сташ та Антон Воробйов, які стартували у перегонах. Велогонщикам заборонено брати участь у змаганнях із календаря UCI.

Раніше UCI виключив цю гонку зі свого календаря через те, що гонщики, що беруть участь у ній, представляють ЦСКА. Це суперечить правилам щодо виступу російських спортсменів на змаганнях під егідою організації.

Також союз зазначив, що можливі дисциплінарні рішення щодо участі команди.

Як повідомлялося, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

У листі наголошується, що агресія, розв’язана Росією та підтримана Білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. Впродовж повномасштабного вторгнення Росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти Росії та Білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Представники України нагадали про позицію Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

«Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом», – йдеться у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.