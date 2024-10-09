НАТО повертається до свого первинного завдання – захисту від РФ – фінський президент

Президент Фінляндії заявив, що альянс створювався саме для захисту Європи від Сходу

У сучасних геополітичних умовах Північноатлантичний альянс повертається до свого первинного завдання, для якого і створювався, – стримування та оборони від загрози зі Сходу, насамперед з боку Росії. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я переконаний, що ми зараз спостерігаємо за формуванням «НАТО 3.0». Ми повертаємося до первинної ролі щодо стримування, яку НАТО мало виконувати як потужний військовий Альянс, коли загроза йде зі Сходу, переважно від Росії. Ми маємо спільне розуміння в межах Альянсу щодо викликів у сфері безпеки, і дуже важливо, що зараз ми працюємо в обох напрямках – як стримування, так і оборони», – зазначив він.

Стубб підкреслив, що Фінляндія активно залучена до заходів солідарності та вдосконалення командних структур НАТО. Зокрема, країна разом зі США та північними союзниками приєднається до об'єднаного командування НАТО в Норфолку та розвиватиме потужний сухопутний компонент у власних збройних силах. Також Фінляндія, спільно зі Швецією, працює над створенням передового сухопутного угруповання для зміцнення північного флангу Альянсу.

«Завдяки потужності наших військових ми будемо постачальниками, а не споживачами безпеки, і бачимо, що багато країн-союзниць мають велике прагнення допомогти нам у цьому», – резюмував президент Фінляндії.

Раніше у Брюсселі відбулася зустріч генерального секретаря НАТО Рютте і президента Фінляндії Стубба, на якій обговорювалися найважливіші аспекти євроатлантичної та європейської безпеки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Фінляндії Александр Стубб ухвалив рішення про постачання додаткового оборонного обладнання Україні за пропозицією уряду. Це вже 25-те постачання військової техніки від Гельсінкі.

До слова, влада Фінляндії планує до кінця 2026 року збудувати на кордоні з РФ 200 км стаціонарних загороджень. У проєкт внесено деякі інші зміни: паркан буде на пів метра вищим, заввишки близько 3,5 м, також мережа огорож буде густішою.

Нагадаємо, Фінляндія створить два штаби Північноатлантичного альянсу. Зазначається, що один штаб – сухопутні війська НАТО в країнах Північної Європи – буде розташований у місті Міккелі на півдні Фінляндії, біля кордону з Росією, а другий – штаб передових сухопутних сил НАТО (FLF) – на півночі.