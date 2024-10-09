Головна Світ Політика
search button user button menu button

НАТО повертається до свого первинного завдання – захисту від РФ – фінський президент

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
НАТО повертається до свого первинного завдання – захисту від РФ – фінський президент
Фінський президент заявив, що НАТО має захищатись від РФ
фото з відкритих джерел

Президент Фінляндії заявив, що альянс створювався саме для захисту Європи від Сходу

У сучасних геополітичних умовах Північноатлантичний альянс повертається до свого первинного завдання, для якого і створювався, – стримування та оборони від загрози зі Сходу, насамперед з боку Росії. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я переконаний, що ми зараз спостерігаємо за формуванням «НАТО 3.0». Ми повертаємося до первинної ролі щодо стримування, яку НАТО мало виконувати як потужний військовий Альянс, коли загроза йде зі Сходу, переважно від Росії. Ми маємо спільне розуміння в межах Альянсу щодо викликів у сфері безпеки, і дуже важливо, що зараз ми працюємо в обох напрямках – як стримування, так і оборони», – зазначив він.

Стубб підкреслив, що Фінляндія активно залучена до заходів солідарності та вдосконалення командних структур НАТО. Зокрема, країна разом зі США та північними союзниками приєднається до об'єднаного командування НАТО в Норфолку та розвиватиме потужний сухопутний компонент у власних збройних силах. Також Фінляндія, спільно зі Швецією, працює над створенням передового сухопутного угруповання для зміцнення північного флангу Альянсу.

«Завдяки потужності наших військових ми будемо постачальниками, а не споживачами безпеки, і бачимо, що багато країн-союзниць мають велике прагнення допомогти нам у цьому», – резюмував президент Фінляндії.

Раніше у Брюсселі відбулася зустріч генерального секретаря НАТО Рютте і президента Фінляндії Стубба, на якій обговорювалися найважливіші аспекти євроатлантичної та європейської безпеки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Фінляндії Александр Стубб ухвалив рішення про постачання додаткового оборонного обладнання Україні за пропозицією уряду. Це вже 25-те постачання військової техніки від Гельсінкі.

До слова, влада Фінляндії планує до кінця 2026 року збудувати на кордоні з РФ 200 км стаціонарних загороджень. У проєкт внесено деякі інші зміни: паркан буде на пів метра вищим, заввишки близько 3,5 м, також мережа огорож буде густішою.

Нагадаємо, Фінляндія створить два штаби Північноатлантичного альянсу. Зазначається, що один штаб – сухопутні війська НАТО в країнах Північної Європи – буде розташований у місті Міккелі на півдні Фінляндії, біля кордону з Росією, а другий – штаб передових сухопутних сил НАТО (FLF) – на півночі.

Читайте також:

Теги: Фінляндія президент влада росія НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Столтенберг відреагував на участь Туреччини в ініціативі «Друзі за мир», яку створюють Китай і Бразилія
Туреччина підтримала «китайський мирний план» щодо України: реакція Столтенберга
30 вересня, 21:45
Єгор Чернєв прокоментував дозвіл Україні щодо далекобійної зброї
Коли США дозволять Україні удари вглиб Росії? Прогноз нардепа
29 вересня, 12:06
За словами Леммі, Росія зараз намагається повернутися до світу минулого, а саме: до світу імперій, де можна переглядати кордони країн з використанням сили
Слова, як кулеметна черга. Потужний виступ Девіда Леммі на Раді Безпеки ООН
25 вересня, 15:56
Російська ракета після вибуху залишила великий кратер діаметром 62 метри, судячи із супутникових знімків
Мережа показала нові супутникові знімки з місця вибуху ракети «Сармат»
23 вересня, 02:00
Ландсбергіс відвідав оборонні рубежі України на кордоні з Білоруссю
Глава МЗС Литви з українсько-білоруського кордону звернувся до Лукашенка
15 вересня, 17:57
Джон Кірбі прокоментував позицію США щодо ударів їх зброєю по Росії
Джон Кірбі повідомив, чи змінили США свою позицію щодо глибоких ударів по території Росії
13 вересня, 21:08
Андрій Деркач – колишній народний депутат України, обвинувачений у держзраді
Сват Литвина став сенатором від Астраханської області Росії
13 вересня, 16:10
Алар Каріс анонсував ряд зустрічей та дискусій
До Києва прибув президент Естонії
12 вересня, 12:04
Раніше стало відомо, що Шольц разом з деякими однопартійцями нібито розробляє власний мирний план для врегулювання війни в Україні
Президент України прокоментував «мирний план» Шольца щодо завершення війни
11 вересня, 21:33

Політика

НАТО повертається до свого первинного завдання – захисту від РФ – фінський президент
НАТО повертається до свого первинного завдання – захисту від РФ – фінський президент
Арабські країни та США ведуть перемовини про всеосяжне припинення вогню, Ізраїль проти
Арабські країни та США ведуть перемовини про всеосяжне припинення вогню, Ізраїль проти
Командувач військ США в Європі передав Конгресу список необхідного для України озброєння
Командувач військ США в Європі передав Конгресу список необхідного для України озброєння
У російському Єйську скаржаться на нічну атаку дронів
У російському Єйську скаржаться на нічну атаку дронів
Пентагон прогнозує можлие перенесення зустрічі у форматі «Рамштайн»
Пентагон прогнозує можлие перенесення зустрічі у форматі «Рамштайн»
ЦАХАЛ зруйнував тунель «Хезболли», який проходив під кордоном з Лівану в Ізраїль
ЦАХАЛ зруйнував тунель «Хезболли», який проходив під кордоном з Лівану в Ізраїль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Російський план закінчення війни в Україні: Лавров оголосив цілий список вимог
72K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
25K
Військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт
11K
Поліція затримала чоловіка, який на Хрещатику паплюжив загиблих військовослужбовців
9090
У Києві перекрито рух автотранспорту Південним мостом
8746
День юриста України 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках

Новини

9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Вчора, 10:06
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 06:00
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
7 жовтня, 10:44

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua