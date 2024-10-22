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Білий дім прокоментував саміт БРІКС в Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Білий дім прокоментував саміт БРІКС в Росії
Координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому вважає, що Путін «змушений вживати радикальних кроків, щоб підтримувати власну воєнну економіку»
фото з відкритих джерел

Кірбі прокоментував проведення Росією саміту БРІКС, який проходить цими днями у Казані

Сполучені Штати Америки не розглядають міжнародну організацію БРІКС як загрозу західним альянсам. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі у коментарі «Голосу Америки»

Кірбі прокоментував проведення Росією саміту БРІКС, який проходить цими днями у Казані. «Кожна країна може приймати суверенні рішення про те, з ким асоціюватися та в якому форматі. І ви знаєте, ми не розглядаємо угоду БРІКС як якусь загрозу», – сказав він.

Посадовець вважає, що через ізольованість Росії на світовій арені диктатор Володимир Путін «змушений вживати радикальних кроків, щоб підтримати свою валюту та підтримувати власну воєнну економіку».

БРІКС – організація, яка була створена у 2006 році чотирма найбільшими за площею та населенням країнами: Бразилією, РФ, Індією, Китаєм. Блок називається відповідно до англійських ініціалів країн-засновників – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки (ПАР). Окрім згаданих країн, до блоку входять Єгипет, Іран, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати. 

Як повідомлялося,  Туреччина офіційно подала заявку на вступ до групи країн БРІКС, що об'єднує ринки, що розвиваються. Країна прагне посилити свій глобальний вплив та налагодити нові зв'язки за межами своїх традиційних західних союзів. Також Азербайджан подав офіційну заявку на вступ до БРІКС. Як повідомлялося, у травні Кабінет міністрів Таїланду ухвалив проєкт листа про наміри вступу країни до групи БРІКС. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що організація БРІКС допомагає диктатору Володимиру Путіну показати світу і російському суспільству, що ізоляції Росії насправді немає.

Раніше повідомлялось, що Росія планує створити нову систему міжнародних банківських платежів між країнами БРІКС. Вона хоче обійти чинну глобальну фінансову систему, в якій перебуває під санкціями.

До слова, організація БРІКС, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, найближчим часом може поповнитися не лише Туреччиною та Азербайджаном, які подали заявки на вступ, але й Іраном, Єгиптом та Саудівською Аравією. Таке розширення викликає занепокоєння з боку країн Заходу.

Теги: росія БРІКС США

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