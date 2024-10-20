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Росіяни планують по-новому заманювати чоловіків на війну – ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни планують по-новому заманювати чоловіків на війну – ISW
Росіяни грошима заманюватимуть чоловіків на війну
фото з відкритих джерел

Росія планує виділити додаткові кошти на потреби Міноборони

Російський уряд може підвищити оборонні витрати до кінця року. Частина цих додаткових коштів буде спрямована на військові потреби у зв'язку з війною в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов повідомив, що уряд потребує додаткових коштів для субсидування банків, обслуговування державного боргу та задоволення додаткових потреб Міністерства оборони і правоохоронних органів через війну в Україні. Запит на додаткові 1,5 трлн рублів (близько 16 млрд доларів) у 2024 році подається на додачу до вже виділених коштів з федерального бюджету.

Аналітики ISW зазначили, що Міністерство оборони РФ продовжує впроваджувати пільги для стимулювання добровільної участі громадян у війні проти України. Так, 18 жовтня російське оборонне відомство представило проект постанови, що передбачає надання статусу учасника бойових дій добровольцям з моменту початку їхньої участі.

«Цей проект не вимагає від добровольців подавати заяву до військових органів для отримання статусу учасника бойових дій. Натомість військова частина, яка проводить набір, має подати інформацію про добровольця до російських органів влади. Це, ймовірно, є частиною зусиль російської влади, спрямованих на заохочення добровільного призову та зменшення необхідності в непопулярній примусовій мобілізації», – йдеться у звіті.

З початку повномасштабного вторгнення російська влада неодноразово оголошувала про додаткову мобілізацію своїх громадян для участі у війні в Україні. Перша хвиля мобілізації була оголошена восени 2022 року після того, як ЗСУ звільнили більшість територій Харківської області.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни в звіті написали, що Кремль використовує нову угоду про всебічне стратегічне партнерство з Північною Кореєю, щоб відтягнути необхідність проведення нових етапів мобілізації в Росії на якомога триваліший час.

Нагадаємо, у 2024 році осінній призов до російської армії традиційно триватиме з 1 жовтня до 31 грудня, але правила отримання повісток дещо зміняться: згідно з постановою російського уряду, запрацює спеціальний електронний реєстр.

В ISW також наголосили, що Росія наразі не планує оголошення нової хвилі мобілізації в короткостроковій або середньостроковій перспективі, оскільки президент Володимир Путін побоюється, що такий крок може загрожувати стабільності його режиму. 

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Теги: ISW росія путін військові президент влада реєстр пільги правила

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