На Київщині працює ППО

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги», – закликала влада

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – закликала влада.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що російські загарбники минулої доби завдали по території України 70 авіаударів, скинувши при цьому 122 КАБ. Окрім того, російські загарбники залучили для ударів 718 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.