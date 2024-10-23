На Київщині працює ППО
«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги», – закликала влада
У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – закликала влада.
Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, що російські загарбники минулої доби завдали по території України 70 авіаударів, скинувши при цьому 122 КАБ. Окрім того, російські загарбники залучили для ударів 718 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
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