«Ашан» продає свій бізнес у Росії – La Lettre

Для остаточного виходу з ринку РФ компанії доведеться пройти через схвалення російських урядових комісій

Французька група Auchan знайшла покупця для виходу з Росії та вже перебуває на фінальні стадії переговорів. Ім'я покупця поки що не розкривається, але підписання угоди може відбутися в найближчі тижні. Про це повідомляє La Lettre.

Як зазначає видання, компанії доведеться пройти через схвалення російських урядових комісій. Вони дають дозвіл на продаж іноземних активів, часто намагаючись знизити ціну на користь місцевих покупців, які зазвичай близькі до Кремля.

«Ашан» також прийняв політичне рішення залишитися в Україні, де у французького ритейлера 43 магазини, половина з яких – гіпермаркети. Натомість Росія становить близько 10% доходу групи Auchan, або понад 3 млрд євро.

Продажі в Росії та Україні, які знизилися на 4,2% минулого року, вплинули на загальні результати Auchan Retail, які впали на 2%, тоді як без цих країн зростання становило б 4%. Це ще більше погіршило показники, призвівши до чистих збитків у 378 млн євро за рік.

Компанія сподівається, що вихід з російського ринку не стане для неї катастрофою. У разі продажу лише активів, російська філія принесе менш як 200 млн євро. Однак кожен із 94 гіпермаркетів та 138 супермаркетів продається разом із будівлями, що значно збільшить кінцевий прибуток.

Нагадаємо, «дочка» французької групи «Ашан» (Auchan) – компанія «Сітрас» (Ceetrus) – завершила операцію з продажу активів у Росії. Йдеться про 150 тис. квадратних метрів торгових площ по всій країні. Їх новим власником стало ТОВ «Торгівельні галереї».

Як повідомлялося, відома французька компанія «Ашан» безкоштовно постачала товари для армії Росії на окупованих українських територіях. Відповідні документи оприлюднили розслідувачі Bellingat, The Insider та Le Monde.

До слова, «Ашан Україна» закрив магазини в Запоріжжі та Кривому Розі 3 березня 2024 року. У цих містах у зв’язку із закінченням договору оренди, магазин переходить в онлайн формат роботи.