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Росіяни б'ють по зернових коридорах, щоб переконати Захід в неспроможності ЗСУ захистити судна – ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни б'ють по зернових коридорах, щоб переконати Захід в неспроможності ЗСУ захистити судна – ISW
Росія завдає ударів по зерновому коридору в Чорному морі
фото з відкритих джерел

Росія постійно атакує морські судна та інфраструктуру морських коридорів

Російські удари по цивільних судах та іншій інфраструктурі зернового коридору майже напевно спрямовані на підрив впевненості Заходу у спроможності України захистити коридор. Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками ISW, напередодні російські війська вже вчетверте з 5 жовтня атакували цивільні судна, які знаходилися в українських портах. Аналітики Інституту вважають, що ці удари є частиною російської кампанії, спрямованої на завдання шкоди портовим зонам, щоб зірвати український зерновий коридор, послабити міжнародну підтримку України та змусити її вступити в передчасні переговори.

«ISW нещодавно оцінила, що російські удари по цивільних судах та іншій інфраструктурі зернового коридору майже напевно спрямовані на підрив впевненості Заходу у спроможності України забезпечити та захистити коридор, вплинути на поточні західні дискусії щодо довгострокової підтримки України та завадити Україні вижити економічно під час війни», – йдеться у звіті.

14 жовтня російські війська знову атакували балістикою припортову інфраструктуру Одеси. Є загиблий, вісім поранених. Крім того, вже вдруге зазнало пошкодження суховантажного судна під прапором Палау «OPTIMA». Тиждень тому це судно вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою.

До слова, у ніч на 7 жовтня російські військові завдали чергового удару по українському порту «Південний». Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.

Як стало відомо раніше, Росія цілеспрямовано посилює атаки на портову інфраструктуру українського півдня. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

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Теги: Олексій Кулеба переговори Порту військові росія ISW

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