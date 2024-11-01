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«Загроза відсутня». Китай відреагував на співпрацю Росії та КНДР

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Загроза відсутня». Китай відреагував на співпрацю Росії та КНДР
У Пекіні запевняють, що виступають за деескалацію і продовжують називати російську війну проти України «кризою»
фото: росЗМІ

«Китаю не відомі деталі двосторонніх обмінів та співробітництва між Москвою і Пхеньяном»

Китай не вбачає загроз у поглибленні співпраці, зокрема й військової, між Росією і Північною Кореєю та вважає, що ці дві країни мають право самостійно вирішувати, яким чином розвивати свої відносини. Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи інформацію про загрозу ескалації російсько-української війни через присутність військового контингенту КНДР на території РФ, передає кореспондент «Укрінформу».

«Росія та Північна Корея є двома незалежними і суверенними державами, тому розвиток їх двосторонніх відносин є виключно справою цих двох країн», – сказав Лінь.

Речник МЗС КНР повторив твердження про те, що Китаю не відомі деталі двосторонніх обмінів та співробітництва між Москвою і Пхеньяном, а також згадав про незмінність бачення Пекіном шляхів завершення російсько-української війни.

«Позиція Китаю щодо врегулювання «української кризи» (так у КНР називають війну РФ проти України – «Главком») залишається незмінною і полягає у відданості якнайшвидшій деескалації та політичному врегулюванню розбіжностей», – зазначив дипломат.

Нагадаємо, США хочуть використати вплив Китаю на Північну Корею, щоб змусити КНДР повернути свої війська, направлені до Росії для участі в повномасштабній війні проти України. 

Також є ще три країни, готові відправити війська для участі у війні в Україні. Про це в коментарі «24 Каналу» повідомив колишній посадовець Державного департаменту США Девід Тафурі. За його словами, розміщення військ КНДР у Росії підтверджує те, чого Захід остерігався: союзні країни РФ, які є міжнародними ізгоями, активно підтримуватимуть Кремль у цьому конфлікті.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. 

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Теги: росія Китай військові Північна Корея відео

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