Організатори зимової Оліміпіади в Пекіні внесли до меню 678 страв

Олімпіада в Пекіні пройде з 4 до 20 лютого

В їжі не буде більшості поширених спецій, в тому числі перцю та лаврового листя

Менше ніж три місяці залишається до зимової Олімпіади в Пекіні. Її організатори вже визначилися з харчуванням для спортсменів.

Як повідомляє CCTV, олімпійцям буде запропоновано 678 страв із 12 регіонів. Все буде оформлено з елементами традицій нового китайського року, який святкується 1 лютого.

Меню передбачає страви для людей різного віросповідання: буде вегетаріанська їжа, халяльна та кошерна.

У їжі не буде більшості поширених спецій та приправ (всього виключено 48 видів), у тому числі – перцю та лаврового листа. На думку організаторів, ці спеції можуть призвести до хибно позитивної допінг-проби.

Все столове приладдя буде біорозкладним. Через пандемію коронавірусу в їдальні спортсменам видадуть маски, рукавички, ватяні диски зі спиртом та санітайзери для рук.

Олімпіада-2022 у Пекіні пройде з 4 до 20 лютого.