  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Організатори зимової Оліміпіади в Пекіні внесли до меню 678 страв

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олімпіада в Пекіні пройде з 4 до 20 лютого - Організатори зимової Оліміпіади в Пекіні внесли до меню 678 страв
    Олімпіада в Пекіні пройде з 4 до 20 лютого
    фото з відкритих джерел

    В їжі не буде більшості поширених спецій, в тому числі перцю та лаврового листя

    Менше ніж три місяці залишається до зимової Олімпіади в Пекіні. Її організатори вже визначилися з харчуванням для спортсменів.

    Як повідомляє CCTV, олімпійцям буде запропоновано 678 страв із 12 регіонів. Все буде оформлено з елементами традицій нового китайського року, який святкується 1 лютого.

    Меню передбачає страви для людей різного віросповідання: буде вегетаріанська їжа, халяльна та кошерна.

    У їжі не буде більшості поширених спецій та приправ (всього виключено 48 видів), у тому числі – перцю та лаврового листа. На думку організаторів, ці спеції можуть призвести до хибно позитивної допінг-проби.

    Все столове приладдя буде біорозкладним. Через пандемію коронавірусу в їдальні спортсменам видадуть маски, рукавички, ватяні диски зі спиртом та санітайзери для рук.

    Олімпіада-2022 у Пекіні пройде з 4 до 20 лютого.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада їжа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Організатори зимової Оліміпіади в Пекіні внесли до меню 678 страв