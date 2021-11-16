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    Чемпіону світу з футболу висунули ще два звинувачення у зґвалтуванні

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    Бенжамен Менді надовго може сісти за грати - Чемпіону світу з футболу висунули ще два звинувачення у зґвалтуванні
    Бенжамен Менді надовго може сісти за грати
    фото з відкритих джерел

    Захисник «Манчестер «Сіті» Менді не скоро вийде на волю

    Чемпіону світу захиснику «Манчестер Сіті» Бенжамену Менді висунули ще два звинувачення у зґвалтуванні. Про це пише BBC Sport.

    Французький футболіст звинувачується вже за шістьма пунктами у зґвалтуванні та по одному пункту у сексуальних домаганнях у період з жовтня 2020-го до серпня 2021 року.

    Звинувачення було пред'явлено Бенжамену 26 серпня. Судове засідання у цій справі відбудеться 24 січня 2022 року. До цього часу Менді перебуватиме під арештом, йому відмовили у звільненні під заставу.

    У кінці серпня «Манчестер Сіті» оголосив про відсторонення Менді. Він виступає за «городян» з 2017 року і тричі перемагав із клубом у чемпіонаті Англії. До цього Бенжамен грав у Франції за «Гавр», «Марсель» та «Монако».

    2018 року Менді став чемпіоном світу в складі збірної Франції.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті Бенжамін Менді
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    Чемпіону світу з футболу висунули ще два звинувачення у зґвалтуванні